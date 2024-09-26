習近平宣示努力提振資本市場 滬指狂奔收復3000點大關

大陸祭出積極救市諸多政策宣示，激勵陸港股市連續飆漲，上證指數26日漲超百點，最終收復3,000點大關。

中共中央政治局26日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下一步經濟工作，大陸國家主席習近平主持會議。會議強調，要努力提振資本市場，大力引導中長期資金入市，打通社保、保險、理財等資金入市堵點。

就在政治局會議宣示大力提振資本市場的同時，陸港股急拉，上證指數26日開高走高，最終上漲104.64點，漲幅3.61%，收在3000.95點。

政治局會議還強調，要發行使用好超長期特別國債和地方政府專項債，更好發揮政府投資帶動作用。要降低存款準備金率，實施有力度的降息。要促進房地產市場止跌回穩，對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高品質，加大白名單專案貸款投放力度，支持盤活存量閒置土地。