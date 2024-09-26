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中共中央政治局會議：增強做好經濟工作的責任和緊迫感

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中共中央政治局26日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下一步經濟工作，大陸國家主席習近平主持會議。 新華社
中共中央政治局26日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下一步經濟工作，大陸國家主席習近平主持會議。 新華社

中共中央政治局26日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下一步經濟工作，大陸國家主席習近平主持會議。會議指出，當前經濟運行出現新的情況和問題，要客觀冷靜看待當前形勢，加強做好經濟工作的責任感和緊迫感。

會議指出，大陸經濟的基本面及市場廣闊、經濟韌性強、潛力大等有利條件並未改變，然而當前經濟運行出現一些新的情況和問題，要全面客觀冷靜看待當前經濟形勢，切實增強做好經濟工作的責任感和緊迫感，加力推出增量政策，提高政策措施的針對性和有效性，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

會議強調要加大財政貨幣政策逆週期調節力度，保證必要的財政支出，切實做好基層「三保」（保基本民生、保工資、保運轉支出）工作，要發行使用好超長期特別國債和地方政府專項債，更好發揮政府投資帶動作用。要降低存款準備金率，實施有力度的降息。

房地產市場方面，要促進市場止跌回穩，對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量，加大「白名單」項目貸款投放力度，支持盤活存量閒置土地。調整住房限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策；在提振資本市場方面，大力引導中長期資金入市，打通社保、保險、理財等資金入市堵點。支持上市公司併購重組，穩步推進公募基金改革，研究推出保護中小投資者的政策措施。

會議指出要幫助企業渡過難關，進一步規範涉企執法、監管行為；推出民營經濟促進法，為非公有制經濟發展營造良好環境；促進中低收入群體增收，提升消費結構；支持和規範社會力量發展養老和托育產業，抓緊完善生育支持政策體系；並加大引資穩資力度，推進製造業領域外資准入等改革措施。

最後，會議強調守住民生底線，重點做好應屆大學畢業生、農民工、脫貧人口、零就業家庭等重點人群就業工作，加強幫助大齡或較長時間失業等就業困難群體。加強低收入人口救助幫扶；抓好食品和水電氣熱等物資保供穩價；抓好糧食和農業生產，關心農民增收，確保糧食安全。

房地產 水電 經濟發展 習近平 農民

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