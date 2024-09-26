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加拿大對陸進口電動車加徵關稅 陸商務部採反歧視調查

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
加拿大將對自大陸進口相關電動汽車和鋼鋁產品採取加徵關稅，大陸商務部自26日起對加拿大相關被調查措施啟動反歧視調查。（美聯社）
加拿大將對自大陸進口相關電動汽車和鋼鋁產品採取加徵關稅，大陸商務部自26日起對加拿大相關被調查措施啟動反歧視調查。（美聯社）

大陸商務部此前表示，將就加拿大採取對陸進口電動車、鋼鋁產品採取加徵關稅的限制措施，發起「反歧視調查」，大陸商務部貿易救濟局26日發布公告稱，獲得初步證據和資訊顯示，加拿大將對從大陸進口相關電動汽車和鋼鋁產品採取加徵關稅等限制措施，自2024年9月26日起依法對加拿大相關被調查措施啟動反歧視調查。

公告顯示，獲得的初步證據和資訊顯示，加拿大將對自大陸進口相關電動汽車和鋼鋁產品採取的加徵關稅等限制措施，符合《中華人民共和國對外貿易法》第七條規定的「在貿易方面對中華人民共和國採取歧視性的禁止、限制或者其他類似措施」的情形。依據有關規定，大陸商務部決定自2024年9月26日起對加拿大相關被調查措施啟動反歧視調查。

調查對象為加拿大將對自大陸進口相關產品採取的加徵關稅等限制措施，包括但不限於：自2024年10月1日起，對所有大陸製造的電動車輛徵收100%附加稅；自2024年10月15日起，對自大陸進口的鋼鐵和鋁製品徵收25%附加稅；限制可享受加拿大清潔能源汽車補貼的國家範圍。

公告指出，加拿大政府自9月10日起就自大陸進口的電池和電池零部件、太陽能產品、半導體和關鍵礦產等徵稅啟動為期30天的公眾諮詢，加拿大政府後續採取的相關措施也在本次調查範圍內。

此外，為消除和救濟被調查措施造成或可能造成的影響，公告表示，加拿大政府可在公告發布之日起30日內以書面形式向大陸商務部貿易救濟調查局提交與大陸政府進行政府間磋商的申請。

加拿大8月26日跟進歐美，宣布對大陸電動車及部分鋼鋁產品加徵關稅，大陸商務部此前提出反制，將就加拿大採取對陸進口電動車、鋼鋁產品採取加徵關稅的限制措施，發起「反歧視調查」，同時還將對自加拿大進口油菜籽、相關化學產品發起「反傾銷調查」。

加拿大 反傾銷 大陸商務部 電動汽車

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