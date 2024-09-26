中國經濟走勢如何 學者指最重要看居民消費

中國經濟學者、投資公司春華資本的創始人胡祖六近日在論壇上表示，要掌握中國經濟走勢是否向好，居民消費是最重要的經濟指標，它也是中國經濟增長的唯一可行驅動力。

新加坡聯合早報報導，胡祖六25日在新加坡舉行的財新「亞洲願景論壇」上指出，中國經濟發展迅速且複雜，若要精準掌握其走勢，須透過許多經濟指標和高頻數據，並以長短期視角來審視。

胡祖六曾擔任高盛集團（Goldman Sachs GroupInc.）大中華區合夥人兼主席、螞蟻集團等多家公司的獨立非執行董事，並曾任北京清華大學中國經濟研究中心聯執主任兼教授。

在他看來，工業產值和固定投資等並不是判斷中國經濟痛點的有效指標，居民消費才是最重要的，而當前中國消費者並沒有很強信心。

他分析，中國新興的中產階級至少有7億人，他們貢獻大部分消費，「如果中國能夠設法重振信心，讓中國消費者願意消費，中國經濟的前景便會立馬改善」。

中國財經界討論通貨緊縮現象已逾一年，至今中國經濟仍未擺脫通縮陰影。中國國家統計局日前發布的數據顯示，8月中國社會消費品零售總額年增僅2.1%，增速低於7月的2.7%；消費者物價指數（CPI）年增0.6%，但仍低於外界預期，且漲幅主要由食品拉動。

此外，中國8月的青年（16至24歲不包含在校生）失業率為18.8%，創下今年新高。外界對中國經濟的擔憂加劇，幾家大型國際投行近期先後下調對中國年度經濟成長的預測至5%以下，低於中國政府定下的增長目標。

面對經濟低迷的壓力，中國3大財金主管24日共同出席記者會，宣布降準、降政策利率、降存量房貸利率及統一自備款為15%，並創設新的貨幣政策工具，支持股票市場穩定發展等利好措施。

25日，中共中央、國務院發布「關於實施就業優先戰略促進高質量充分就業的意見」，提出要「促進勞動報酬合理增長」。不過，這些政策指引是否能化為具體成果，並真正帶動居民消費，仍待觀察。