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彭博：陸官方考慮向國有銀行注資多達人民幣1兆元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
大陸六大商業銀行的資本水準遠超過監管要求。路透
大陸六大商業銀行的資本水準遠超過監管要求。路透

彭博引述知情人士報導，中國大陸考慮向大型國有銀行注資高達人民幣1兆元（1,420億美元），以強化金融業支持疲弱經濟的能力。

要求匿名的知情人士向彭博透露，這筆資金主要來自於發行特別國債。他們強調，細節尚未最終敲定，可能會有變化。如果最終實現，這將是2008年全球金融危機以來大陸官方首度向大型銀行注資。

儘管大陸六大商業銀行的資本水準遠超過監管要求，北京政府仍不吝於為充實業者的資本。金融監管部門本周宣布包括全面降低房貸利率並下調政策利率的措施以重振經濟的一系列措施。工商銀行、中國銀行在內的國有金融機構正面臨淨息差創新低、利潤縮水和不良債務攀升等挑戰。

國家金融監督管理總局局長李雲澤本周在北京舉行的記者會上表示，國家計劃對六家大型商業銀行增加核心一級資本，但並未說明具體細節。

監管部門頻頻向大型銀行施壓，要求擴大向房地產開發商、購房者和地方政府融資平台等借款主體提供低利率的融資支持，以利提振疲弱不振的經濟。最近，部分銀行在自身利潤率下滑的情況下，仍然響應政府號召，首次派發中期股息以支持股市。

現在融資對政府有利。中國財政部今年5月開始本年度的超長期特別國債發行，計畫至11月中旬結束。本周30年期品種加權平均中標利率為2.19%，再度刷新自彭博2007年有紀錄以來最低。

六大銀行除工商銀行、中國銀行外，還包括農業銀行、建設銀行、交通銀行和郵儲銀行，主要依賴留存利潤來增加資本緩衝。

截至6月底，六家國有大行核心一級資本充足率的平均水準略微降至11.77%，但仍高於對中國系統性重要銀行8.5%的要求。

中國銀行 人民幣 北京 房地產

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