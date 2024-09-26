工業風向球 工博會開幕

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

以「工業聚能 新質領航」為主題的第二十四屆中國國際工業博覽會24日在上海開幕。本屆工博會會期5天，從24日持續至28日，總展覽面積28萬平方公尺，吸引全球28個國家和地區的2600家參展商參展。

新華社報導，本屆工博會共設置新一代信息（資訊）技術與應用展、智慧能源展、新能源與智能網聯汽車展、機器人展、新材料產業展和科技創新展等9大主題。

歷經24屆，工博會已成為全球工業發展的「風向球」，新產品、新技術是歷屆工博會的一大看點。

三菱電機展區，一款名為TOKUFASTbot的機器人裝置，能以0.305秒速度還原魔方，刷新金氏世界紀錄，吸引觀眾圍觀。工作人員介紹，新紀錄創造背後，有AI算法加成，讓設備快速完成對顏色識別和還原路徑的計算；此外還有機器人伺服系統的精準控制和快速響應。這意味著，機器人可在半導體、鋰電等需要精準控制的領域高效完成生產。

在節卡機器人展區，JAKA MAX系列工業協作機器人「手持」電視機，展示其在重負載、運動控制方面實力，新一代半導體碳化硅技術運用，讓其能耗顯著降低。上汽集團則帶來了「上汽星雲」純電系統化平台，涵蓋了驅動、儲能、底盤、熱管理等軟硬體系統。

三菱 半導體 車展

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