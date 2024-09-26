陸對外投資規模 連12年全球前三

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國大陸商務部、國家統計局和國家外匯管理局24日聯合發布《2023年度中國對外直接投資統計公報》。公報顯示，大陸對外投資規模繼續保持世界前列。

新華社報導，公報全面反映2023年大陸對外直接投資的情況，主要呈現以下特點：

一是投資規模繼續保持世界前列。2023年，大陸對外直接投資流量1772.9億美元，較上年增長8.7%，占全球份額的11.4%，較上年提升0.5個百分點，連續12年列全球前三，連續8年占全球份額超過一成。2023年末，大陸對外直接投資存量2.96兆美元，連續7年排名全球前三。

二是境外企業覆蓋全球超過80%的國家和地區。截至2023年底，大陸境內投資者共在全球189個國家和地區設立境外企業4.8萬家，其中，在共建「一帶一路」國家設立境外企業1.7萬家。2023年，多數境外企業盈利或持平。

三是投資領域持續多元，近八成投向四大領域。2023年，大陸對外直接投資涵蓋了國民經濟的18個行業門類，其中流向租賃和商務服務、批發零售、製造、金融四個領域的投資占全年總量近八成。對建築業、資訊傳輸／軟體和資訊技術服務業投資增長較快，增速分別為97.2%、34.9%。

四是對亞洲和非洲投資快速增長，對共建「一帶一路」國家直接投資增長三成。2023年，大陸對外直接投資近八成流向亞洲，比上年增長13.9%，其中對東協投資251.2億美元，增長34.7%。對非洲投資39.6億美元，是上年的2.2倍。2023年，對共建「一帶一路」國家直接投資407.1億美元，較上年增長31.5%。

五是對世界經濟貢獻日益凸顯。2023年，對外投資帶動大陸貨物進出口2731億美元，增長6.4%，占同期大陸貨物進出口總值的4.6%，境外企業實現銷售收入3.5兆美元，向投資所在地納稅753億美元，年末境外企業員工總數近430萬人，其中六成為外方員工。

一帶一路 非洲

延伸閱讀

大陸頂流男星「約P粉絲」拍戲又傳緋聞 葛斯齊揭身分線索

大陸向公海試射洲際彈道導彈 專家：數十年來首次釋強烈信號

大陸景氣不佳 大亞旗下恒亞電工9月30日起停產

國旅不振癥結點 前交通部長葉匡時拋解方：1原因差別太大

相關新聞

大陸面板廠將停產兩周 緩解價格下跌壓力

受到終端需求不佳影響，近期面板價格走跌，傳大陸面板廠商規劃10月初將進行為期兩周的停產計畫，集體降低LCD面板產能利用率...

官方釋利多陸股匯市續揚 但漲勢能否持續待觀察

北京當局周二宣布一系列支持經濟與股市的措施，激勵大陸股匯市昨日持續走高。Ａ股三大指數周三大幅高開，上證指數早盤快速拉升，...

陸推「以舊換新」 汽車、家電銷量增

中國大陸國家發改委資源節約和環境保護司副司長文華25日在記者會上透露，支持消費品「以舊換新」的1500億元（人民幣，下同...

陸對外投資規模 連12年全球前三

中國大陸商務部、國家統計局和國家外匯管理局24日聯合發布《2023年度中國對外直接投資統計公報》。公報顯示，大陸對外投資...

工業風向球 工博會開幕

以「工業聚能 新質領航」為主題的第二十四屆中國國際工業博覽會24日在上海開幕。本屆工博會會期5天，從24日持續至28日，...

華為新旗艦機 搭載「純血鴻蒙」

華為最新款旗艦手機Mate 70系列傳出已經小量生產，預計11月上市販售，該手機也被外界視為有可能首發搭載鴻蒙 Harm...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。