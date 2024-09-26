陸推「以舊換新」 汽車、家電銷量增

中國大陸國家發改委資源節約和環境保護司副司長文華25日在記者會上透露，支持消費品「以舊換新」的1500億元（人民幣，下同）超長期特別國債資金，已於8月初全部下達地方。在政策拉動下，汽車、家電、家居家裝等重點消費品銷量實現大幅增長。

中新社報導，根據中國汽車流通協會數據顯示，8月份，大陸全國乘用車零售量190.5萬輛，環比增長10.8%；新能源汽車零售量102.7萬輛，環比增長17%。新能源汽車滲透率達到53.9%，連續兩個月超過50%。

文華表示，9月以後數據還在持續增長。9月1日至22日，大陸全國乘用車零售量較上月同期增長10%；新能源乘用車零售量較上月同期增長7%。

家電產品銷售也明顯向好，尤其高能效等級家電零售快速增長。據第三方機構監測數據顯示，9月2日至15日，大陸全國零售企業1級能效冰箱、空調、洗衣機、燃氣灶（瓦斯爐）、電視銷售額同比分別增長27.1%、135.0%、22.4%、49.7%、220.9%。

文華說，消費品「以舊換新」政策還間接拉動相關行業投資和效益增長。今年前8月，消費品製造業投資同比增長14.9%。8月份，消費品製造業增加值同比增長4.2%，增速比7月份繼續有所加快。

從細分領域看，8月份涉及加力支持消費品以舊換新政策的家用洗衣機產品產量增長7%，智能電視產量增長6.7%，家用電冰箱產量增長4.7%。

談及消費品以舊換新政策會否追加額度、擴大補貼品類，文華表示，官方將在全力抓好現有政策落實的基礎上，扎實開展政策效果評估，總結和延續好的經驗做法，做好增量政策研究儲備。