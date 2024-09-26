陸低價手機席捲東南亞

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

過去幾年在東南亞智慧型手機市場中，南韓品牌三星一直呈領先者之姿，然而隨大陸手機持續擴展海外事業版圖，近來開始席捲東南亞市場，特別是大陸品牌相繼推出落在人民幣千元（約台幣4,500元左右）的低價機型，帶給三星等品牌不小壓力，其中，OPPO和傳音控股等大陸品牌正在進逼三星的冠軍位置，目前市占率幾與三星基本持平。

日媒報導，近幾年持續低迷的東南亞智慧手機市場正在復甦當中，尤其OPPO和傳音控股等大陸企業近來在東南亞市場相繼推出約人民幣1,000多元左右的低價機種，更是加劇了該區域手機市場品牌大戰。

在馬尼拉周邊一處大型購物中心手機門市裡，擺放著傳音控股的主力品牌「TECNO」等機型，價格從低於8,000披索到2萬披索左右不等（約新台幣4,559元至11,397元）。店員表示，雖然便宜，但存儲容量和處理能力都很強，受喜歡玩遊戲的10至20多歲年輕人歡迎。

傳音4月至6月在菲國市占率達31%，大幅領先當地三星的15%。傳音控股在整個東南亞地區有14%市占，位居第五。儘管數年前還幾乎默默無聞，但2023年以後市占率迅速擴大。

除傳音外，4月，OPPO以越南為開端，開始銷售面向海外的新機型「A60」，其新機拿出549萬越南盾（約新台幣7,115元）起的價格。據悉，該機在馬來西亞和印尼的起價又比越南更低。

品牌 市占率 東南亞

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