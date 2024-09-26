人行調降MLF操作利率

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
中國人民銀行調降一年期中期借貸便利（MLF）操作利率30個基點至2%，凸顯決策層加碼支持經濟復甦的決心。 路透
中國人民銀行調降一年期中期借貸便利（MLF）操作利率30個基點至2%，凸顯決策層加碼支持經濟復甦的決心。 路透

在宣布將降低關鍵政策利率後，中國人民銀行（大陸央行）昨（25）日調降一年期中期借貸便利（MLF）操作利率30個基點至2%，凸顯決策層加碼支持經濟復甦的決心。

不過，此次MLF公開市場操作規模較本月到期的人民幣5,910億元少一半，昨日透過MLF操作淨回籠人民幣2,910億元。操作後，中期借貸便利餘額為人民幣6兆8,780億元。

這也是人行行長潘功勝24日宣布近期將降準、降息的安排後，第一個下調的市場化利率。

彭博報導，大陸央行行長潘功勝在24日宣布包括降準降息在內的一系列措施支撐經濟。先前最新經濟數據顯示大陸通縮風險加劇，市場對年度經濟成長目標能否完成存疑，而美國聯準會在上周開啟降息周期，為大陸央行進一步寬鬆拓寬了空間。

大陸央行推動以短期操作利率（公開市場7天期逆回購操作利率）為主要政策利率的新框架，MLF利率的政策色彩已經逐步淡化，本月的MLF操作日期再度延遲至25日，代表與貸款市場報價利率（LPR）進一步脫鉤。

第一財經日報報導，市場權威專家表示，這體現大陸央行下調政策利率對市場化利率的引導作用。

MLF利率下降有助於節約銀行資金成本，透過銀行內部定價傳導，預計貸款市場報價利率（LPR）和存款利率等也會隨之下行，這將持續提振市場信心，支持經濟穩定增長。

以往MLF操作結果與當天公開市場逆回購操作合併發布，此次MLF操作「另起爐灶」、提前發布在再貸款——中期借貸便利欄目下，進一步體現了與7天期逆回購操作利率作為政策利率的差異，推動MLF回歸中長期流動性供給工具的定位。

上述專家指出，這主要是由於24日人行宣布近期將降準0.5個百分點、釋放人民幣1兆元長期資金之後，銀行體系長期流動性缺口大幅收窄，中國大陸央行繼續等量續作MLF的必要性下降。

同時，24日中國大陸央行還透露年底前可能再降準0.25到0.5個百分點，市場預計也將合理對沖第4季的MLF到期，保持市場資金面平穩。

人民幣 大陸央行

延伸閱讀

中央「組合拳」穩增長 港A股齊飆逾4%

大陸央行下調MLF利率30個基點至2% 寬鬆政策加碼支持經濟復甦

離岸人民幣兌美元收復「7」關口 去年5月以來首次今年已升值超1.7%

陸釋「政策組合拳」利多 渣打預期：2到3年陸存息向零邁進

相關新聞

大陸面板廠將停產兩周 緩解價格下跌壓力

受到終端需求不佳影響，近期面板價格走跌，傳大陸面板廠商規劃10月初將進行為期兩周的停產計畫，集體降低LCD面板產能利用率...

官方釋利多陸股匯市續揚 但漲勢能否持續待觀察

北京當局周二宣布一系列支持經濟與股市的措施，激勵大陸股匯市昨日持續走高。Ａ股三大指數周三大幅高開，上證指數早盤快速拉升，...

陸推「以舊換新」 汽車、家電銷量增

中國大陸國家發改委資源節約和環境保護司副司長文華25日在記者會上透露，支持消費品「以舊換新」的1500億元（人民幣，下同...

陸對外投資規模 連12年全球前三

中國大陸商務部、國家統計局和國家外匯管理局24日聯合發布《2023年度中國對外直接投資統計公報》。公報顯示，大陸對外投資...

工業風向球 工博會開幕

以「工業聚能 新質領航」為主題的第二十四屆中國國際工業博覽會24日在上海開幕。本屆工博會會期5天，從24日持續至28日，...

華為新旗艦機 搭載「純血鴻蒙」

華為最新款旗艦手機Mate 70系列傳出已經小量生產，預計11月上市販售，該手機也被外界視為有可能首發搭載鴻蒙 Harm...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。