人行調降MLF操作利率

在宣布將降低關鍵政策利率後，中國人民銀行（大陸央行）昨（25）日調降一年期中期借貸便利（MLF）操作利率30個基點至2%，凸顯決策層加碼支持經濟復甦的決心。

不過，此次MLF公開市場操作規模較本月到期的人民幣5,910億元少一半，昨日透過MLF操作淨回籠人民幣2,910億元。操作後，中期借貸便利餘額為人民幣6兆8,780億元。

這也是人行行長潘功勝24日宣布近期將降準、降息的安排後，第一個下調的市場化利率。

彭博報導，大陸央行行長潘功勝在24日宣布包括降準降息在內的一系列措施支撐經濟。先前最新經濟數據顯示大陸通縮風險加劇，市場對年度經濟成長目標能否完成存疑，而美國聯準會在上周開啟降息周期，為大陸央行進一步寬鬆拓寬了空間。

大陸央行推動以短期操作利率（公開市場7天期逆回購操作利率）為主要政策利率的新框架，MLF利率的政策色彩已經逐步淡化，本月的MLF操作日期再度延遲至25日，代表與貸款市場報價利率（LPR）進一步脫鉤。

第一財經日報報導，市場權威專家表示，這體現大陸央行下調政策利率對市場化利率的引導作用。

MLF利率下降有助於節約銀行資金成本，透過銀行內部定價傳導，預計貸款市場報價利率（LPR）和存款利率等也會隨之下行，這將持續提振市場信心，支持經濟穩定增長。

以往MLF操作結果與當天公開市場逆回購操作合併發布，此次MLF操作「另起爐灶」、提前發布在再貸款——中期借貸便利欄目下，進一步體現了與7天期逆回購操作利率作為政策利率的差異，推動MLF回歸中長期流動性供給工具的定位。

上述專家指出，這主要是由於24日人行宣布近期將降準0.5個百分點、釋放人民幣1兆元長期資金之後，銀行體系長期流動性缺口大幅收窄，中國大陸央行繼續等量續作MLF的必要性下降。

同時，24日中國大陸央行還透露年底前可能再降準0.25到0.5個百分點，市場預計也將合理對沖第4季的MLF到期，保持市場資金面平穩。