華為新旗艦機 搭載「純血鴻蒙」

華為最新款旗艦手機Mate 70系列傳出已經小量生產，預計11月上市販售，該手機也被外界視為有可能首發搭載鴻蒙 HarmonyOS NEXT正式版，即華為自己自主開發的純血鴻蒙系統。

華為Mate 70手機之所以重要，是因為它的前一代Mate 60 Pro手機去年因為搭載七奈米麒麟晶片一炮而紅，也讓華為手機重回高端手機龍頭，目前傳出Mate 70手機將搭載全新的麒麟9100晶片，該晶片在性能和能耗方面都有明顯提升。

華為Mate 70手機小檔案

財聯社報導，多位手機零部件供應商透露，目前華為下一代旗艦手機Mate70的部分零部件已開始供貨，零件的產線在中秋節前開始量產了，內部得到的消息是手機將於11月上市，樂觀的話10月底也會有新的消息。

據了解，華為Mate 70系列將搭載全新的麒麟9100晶片，該晶片在性能和能耗方面都將有明顯提升，測量其整體運算速度的跑分有望突破110萬，結合接近五奈米製程的技術和泰山架構，不僅在資料處理上表現出色，能耗控制也相當優異。

一位華為內部人士表示，最理想的狀態是Mate70首發的時候可以搭載純血鴻蒙系統，但目前節奏是緊迫的，內部希望是循序漸進，有一個好的結果。

純血鴻蒙也有了最新進展。華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東宣布，HarmonyOS NEXT將於10月8日開啟公測。該系統被外界視為華為與安卓切割，採用自研架構的關鍵舉措。

多位知情人士表示，在最後階段，鴻蒙與境內龍頭應用App的磨合仍在進行，硬體層面，包括手機、PC等設備的適配也在緊張推進，好多人已經很久沒有放假了，而且大量且密集的會議一直開到凌晨。

先前，華為輪值董事長徐直軍在今年第1季對外表示，華為期望在今年的Mate70系列手機開售時，能夠搭載「純血鴻蒙」作業系統上市。

業內相關人士認為，如果要趕上這一時間，就需要硬體與軟體兩方都不能「掉鏈子」。

從龍頭關鍵應用App來看，今年6月中旬，騰訊人士表示，包括微信在內的多款產品正進行鴻蒙系統的開發適配與技術溝通工作。此外，螞蟻數科、釘釘以及支付寶在內的阿里系應用也已加入原生鴻蒙陣營。

而硬體層面，除了鞏固大陸國產供應鏈的合作外，華為高階手機的組裝生產線也在擴產中。