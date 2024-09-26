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大陸面板廠將停產兩周 緩解價格下跌壓力

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
外傳京東方、華星光電和彩虹光電等已決定在10月前將LCD面板平均產能利用率降至六至七成。 （京東方官網）
外傳京東方、華星光電和彩虹光電等已決定在10月前將LCD面板平均產能利用率降至六至七成。 （京東方官網）

受到終端需求不佳影響，近期面板價格走跌，傳大陸面板廠商規劃10月初將進行為期兩周的停產計畫，集體降低LCD面板產能利用率至七成以下，以因應當前市況，該舉預計對全球液晶面板及液晶電視供應鏈產生重大影響。

韓媒Businesskorea引述業內人士消息稱，京東方、華星光電和彩虹光電等主要製造商已決定在10月前將平均產能利用率降至六至七成。此前，受液晶面板價格上漲的推動，這些製造商在5月之前一直維持八成至九成的產能利用率。

陸主要面板廠減產概況
陸主要面板廠減產概況

報導指出，一位顯示器行業人士表示，「今年第2季以來，物流成本、人工成本、原材料價格都在上漲，如果液晶面板價格也上漲，盈利能力將進一步惡化。」

三星電子第2季在高端電視市場的市占首次跌破40%，其每年花費5兆至6兆韓元購買液晶面板。

下滑部分歸因於成本上漲和來自大陸製造商的競爭壓力，大陸廠商占據電視液晶面板供應鏈的一半以上。每年出貨的3,603萬台液晶電視中，有超過2,000萬台配備了大陸製造的液晶面板。

業內人士稱，「預計大陸廠商將在國慶十一假期前後減少工廠運營二至三周。儘管手機和平板設備中OLED面板的占比仍然很高，但電視機中LCD面板的占比並未減少，這讓大陸企業擁有了事實上的定價權。」

國信證券發布研報稱，大陸主要面板廠在10月初將進行為期兩周的停產計畫，通過「積極產能調控」使得供需回到平衡狀態，緩解面板價格下跌壓力，部分客戶因為減產調節或將部分需求提前至9月拉貨，有助於9月部分尺寸面板價格跌勢有所放緩。

TrendForce集邦諮詢此前公布9月上旬面板價格，其中65、55吋電視面板價格繼續下跌；其餘尺寸的電視面板、顯示器、筆記本面板價格保持穩定；群智諮詢（Sigmaintell）預測，第3季全球LCD TV面板市場供需仍寬鬆，8月各尺寸面板價格降幅較大，預計9月控產效應逐漸顯現，小尺寸價格有望企穩，中大尺寸價格維持下降趨勢，但降幅預期將收窄。

國慶 壓力 物流

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