官方救市 陸港股強彈

大陸官方端出一籃子救市政策，激勵近兩日陸港股強彈超過5%，上證指數、恒生指數分別向3,000點、20,000點大關靠攏。分析師指出，最新一輪的刺激措施可能會引發陸港股較大幅度的反彈，建議開啟多頭思維，積極尋找底部布局機會。

大陸三大金融監管機構推出「組合拳」救市，包括降低存款準備金率（RRR）和政策利率、降低存量房貸利率和統一房貸最低首付比率，以及創設新政策工具支持股市，該機制被視為可循環「印錢」入市的工具。

投資界對此次救市措施反應正面，認為有望帶動陸港股市啟動修復行情。24日上證指數勁揚4.1%，創下四年多來最大單日漲幅，25日盤中一度上漲3.1%，最高見到2,952點。

而提前搶跑的港股也大漲，24日恒生指數放量大漲4.1%，創1年半最大單日漲幅；國企指數大漲5%；恒生科技指數更是大漲5.8%。25日恒生指數更一度大漲3.1%，最高見到19,592點，亦來到20,000點整數關前。