離岸人民幣閃見6字頭

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

隨著一系列提振市場信心的政策出爐，國際資本回流大陸，激勵昨（25）日離岸人民幣對美元一度升破「7」這一整數關口，最高觸及6.9951，為去年5月以來、時隔16個月重見「6字頭」。

官方開出的人民幣對美元中間價報7.0202，較前一個交易日上調308點，同創16個月新高。在岸人民幣昨日下午盤收報7.0218元，較前一交易日走升167點，亦創去年5月17日以來新高。

業內人士指出，得益於低物價抑制效應的釋放、美國聯準會降息落實以及大陸金融刺激政策強化等因素，人民幣已踏入溫和升值通道。工銀國際首席經濟學家程實指出，未來12個月人民幣匯率的中樞區間較明確，預計將在6.8至6.9之間波動。

東方金誠宏觀經濟團隊認為，當前人民幣匯率看多情緒較濃，此前積壓的結匯需求還會進一步釋放，人民幣匯價升破「7」後，可能還有一定升值空間。

人民幣匯率 美國聯準會 降息

延伸閱讀

大陸頂流男星「約P粉絲」拍戲又傳緋聞 葛斯齊揭身分線索

大陸向公海試射洲際彈道導彈 專家：數十年來首次釋強烈信號

大陸景氣不佳 大亞旗下恒亞電工9月30日起停產

國旅不振癥結點 前交通部長葉匡時拋解方：1原因差別太大

相關新聞

大陸面板廠將停產兩周 緩解價格下跌壓力

受到終端需求不佳影響，近期面板價格走跌，傳大陸面板廠商規劃10月初將進行為期兩周的停產計畫，集體降低LCD面板產能利用率...

官方釋利多陸股匯市續揚 但漲勢能否持續待觀察

北京當局周二宣布一系列支持經濟與股市的措施，激勵大陸股匯市昨日持續走高。Ａ股三大指數周三大幅高開，上證指數早盤快速拉升，...

陸推「以舊換新」 汽車、家電銷量增

中國大陸國家發改委資源節約和環境保護司副司長文華25日在記者會上透露，支持消費品「以舊換新」的1500億元（人民幣，下同...

陸對外投資規模 連12年全球前三

中國大陸商務部、國家統計局和國家外匯管理局24日聯合發布《2023年度中國對外直接投資統計公報》。公報顯示，大陸對外投資...

工業風向球 工博會開幕

以「工業聚能 新質領航」為主題的第二十四屆中國國際工業博覽會24日在上海開幕。本屆工博會會期5天，從24日持續至28日，...

華為新旗艦機 搭載「純血鴻蒙」

華為最新款旗艦手機Mate 70系列傳出已經小量生產，預計11月上市販售，該手機也被外界視為有可能首發搭載鴻蒙 Harm...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。