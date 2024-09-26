離岸人民幣閃見6字頭
隨著一系列提振市場信心的政策出爐，國際資本回流大陸，激勵昨（25）日離岸人民幣對美元一度升破「7」這一整數關口，最高觸及6.9951，為去年5月以來、時隔16個月重見「6字頭」。
官方開出的人民幣對美元中間價報7.0202，較前一個交易日上調308點，同創16個月新高。在岸人民幣昨日下午盤收報7.0218元，較前一交易日走升167點，亦創去年5月17日以來新高。
業內人士指出，得益於低物價抑制效應的釋放、美國聯準會降息落實以及大陸金融刺激政策強化等因素，人民幣已踏入溫和升值通道。工銀國際首席經濟學家程實指出，未來12個月人民幣匯率的中樞區間較明確，預計將在6.8至6.9之間波動。
東方金誠宏觀經濟團隊認為，當前人民幣匯率看多情緒較濃，此前積壓的結匯需求還會進一步釋放，人民幣匯價升破「7」後，可能還有一定升值空間。
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