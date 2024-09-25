官方釋利多陸股匯市續揚 但漲勢能否持續待觀察

北京當局周二宣布一系列支持經濟與股市的措施，激勵大陸股匯市昨日持續走高。Ａ股三大指數周三大幅高開，上證指數早盤快速拉升，一度站上二九○○點，但隨後漲幅逐漸回落，收盤上漲百分之一點一六，漲幅明顯低於前一交易日。但滬深兩市成交明顯放大，達到人民幣一點一兆元，是今年五月六日以來日成交額首次突破一兆元。

此外，人民幣兌美元匯價廿五日也持續上揚，離岸人民幣一度升破七關口，在岸人民幣兌美元即期收盤價報七點○二一八，兩者均創近十六個月新高。

上海第一財經報導，招商證券首席策略分析師張夏表示，大陸官方此次發布的經濟振興政策超出預期，可望扭轉三個信心：扭轉對政策的信心；扭轉對股市增量資金的信心；扭轉對資本市場的悲觀預期。

張夏認為，周二發布會只是一個政策預告，真正的文件還未推出。隨著未來相關政策文件陸續推出，將對市場形成連續的刺激，市場風險偏好也將持續改善。

但華爾街日報指出，許多分析師不確定新一輪刺激計劃是否足以真正提振中國經濟，或為陸股帶來持續上漲。

凱投宏觀的Evans-Pritchard就示警，隨著家庭去槓桿化和許多私營企業對借貸持謹慎態度，貨幣政策在中國大陸已經失去了很大的效力。