就業嚴峻 陸官方推政策促充分就業

大陸就業問題成為提振經濟的關鍵任務，大陸國務院近期關於實施就業優先戰略促進高質量充分就業的意見，內容提及要把高質量充分就業作為經濟社會發展優先目標，納入國民經濟和社會發展規劃。

陸統計局此前發布8月分年齡組失業率數據顯示，大陸城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為18.8%，較上月上升1.7個百分點，創下年內新高。不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為6.9%，不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為3.9%。顯示就業狀況依然嚴峻。

新華社25日報導，中共中央、大陸國務院發布《關於實施就業優先戰略促進高質量充分就業的意見》，意見共24條，分成總體要求、推動經濟社會發展與就業促進協調聯動、著力解決結構性就業矛盾、完善重點群體就業支持體系、健全精準高效的就業公共服務體系、提升勞動者就業權益保障水平與凝聚促進高質量充分就業的工作合力等七大要點。

意見表示，要引導資金、技術、勞動密集型產業從東部向中西部、從中心城市向腹地有序轉移，加大對革命老區、邊境地區、資源枯竭地區等政策傾斜，促進區域間就業均衡發展。

意見指出，要擴大理工農醫類專業招生規模，根據社會需要、產業需求、職業開發優化調整學科專業設置。同時對就業質量不高的專業實行紅黃牌提示制度。

此外，意見提及要健全終身職業技能培訓制度，全面推行企業新型學徒制培訓，構建貫穿勞動者學習工作終身、覆蓋職業生涯全程的技能培訓制度。

在青年就業上，意見表示，開發更多有利於發揮所學所長的就業崗位，鼓勵青年投身重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業就業創業; 強化對困難家庭畢業生、長期失業青年的就業幫扶，促進其盡早就業、融入社會。同時，意見提及對就業困難人員、離校2年內未就業高校畢業生靈活就業的，按照規定給予一定的社會保險補貼。

在就業最在乎的勞動報酬上，意見指出，促進勞動報酬合理增長。健全勞動、知識、技術等要素按貢獻參與分配的初次分配機制，提高勞動報酬在初次分配中的比重。

在社會保障制度上，健全靈活就業人員、農民工、新就業形態人員社會保障制度，全面取消在就業地參保戶籍限制。推動失業保險、工傷保險、住房公積金向職業勞動者廣覆蓋。