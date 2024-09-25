凝聚社會共識 大陸多地召開「延遲退休」工作動員會

大陸官方推出延遲退休政策後，廣東等多地近日相繼召開相關工作動員會，強調要最大限度凝聚社會共識。

據《南方日報》報導，廣東省星期一（9月23日）召開全省實施漸進式延遲法定退休年齡工作動員部署電視電話會議。

廣東省長王偉中說，實施漸進式延遲法定退休年齡改革是積極應對人口老齡化、促進人口高質量發展的客觀要求，是充分釋放人才紅利、助力中國式現代化的現實需要，是健全社會保障體系、更好保障和改善民生的重大舉措，對經濟、社會、人口發展等方面都具有重大的戰略意義和深遠的影響。

王偉中說，全省各地、各部門要進一步提高政治站位，切實增強推進改革的責任感緊迫感使命感，結合廣東實際紮實做好各項改革實施工作，確保實現預期效果。

據《黑龍江日報》報導，黑龍江省委副書記、省長梁惠玲在視訊會上提到，要大力開展改革政策宣傳解讀，宣傳好延遲退休改革的重大意義，講清講透改革的重要原則、主要內容和配套措施，最大限度凝聚社會共識。

梁惠玲還說，各地各部門要壓緊壓實責任，加強組織領導，強化協同配合，及時解決重點難點問題，確保改革任務平穩推進、見到實效。

大陸全國人大常委會會議9月13日通過《關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定》，提出自明年1月1日起，用15年時間，逐步將男職工法定退休年齡從60歲延遲至63歲，女職工、女幹部退休年齡則從50歲、55歲，分別延遲至55歲、58歲。