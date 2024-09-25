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上海發人民幣5億元消費券 涵蓋餐飲、住宿、電影和體育

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
上海城隍廟小吃廣場。（微博照片）
上海城隍廟小吃廣場。（微博照片）

繼中國人民銀行（大陸央行）推出三大政策後，為了促進消費，營造消費熱潮，上海決定面向餐飲、住宿、電影、體育等四個領域發放「樂·上海」服務消費券，總投入財政資金5億元（人民幣，下同），首輪9月28日就可申領。

上海市發展改革委總經濟師魏陸25日表示，消費券面向需求側，既可聚人氣、促消費，又可穩預期、促發展，助力消費市場回升向好。

本輪服務消費券投入市級財政資金5億元，按照各領域消費佔比和市民需求情況，消費券資金分配為：餐飲3.6億元、住宿9000萬元、電影3000萬元、體育2000萬元。

魏陸表示，四類消費券均採用「先到先得」方式領取。餐飲、住宿消費券每周發放，電影、體育消費券每天發放。餐飲、住宿、體育消費券自發放之日起7天內有效，電影消費券自領用之時起24小時有效。

位置訊息定位在上海的用戶，可領取餐飲、電影、體育消費券，領取住宿消費券的用戶無須通過位置訊息校核。

總體分兩個階段發放，每個階段高頻滾動發放消費券。第一階段9月底至10月底，十一期間發放更多餐飲、電影消費券，營造消費熱潮，吸引外來消費；第二階段11月至12月，在淡季多發放住宿、體育消費券，拉動淡季消費。第一輪發券時間擬定為：9月28日8：00發放體育消費券，10：00發放餐飲消費券和電影消費券，11：00發放住宿消費券。

上海 消費券

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