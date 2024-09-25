陸官媒：MLF與公開市場操作分開發布 未來工具差異性定位更明朗

中國人民銀行（大陸央行）25日宣布下調中期借貸便利（MLF）的中標利率，央行主管的「金融時報」發文稱，MLF與公開市場操作分開發布，未來工具的差異性定位將更加明朗。

文章指出，以往MLF操作結果與當天公開市場逆回購操作合併發布，此次MLF操作「另起爐灶」、提前發布在「中期借貸便利」欄目下，進一步體現與7天期逆回購操作利率作為政策利率的差異，推動MLF回歸中長期流動性供給工具的定位。

文章稱，這是24日央行行長潘功勝宣布近期將降準、降息的安排後，第一個下行的市場化利率，體現央行下調政策利率（公開市場7天期逆回購操作利率）對市場化利率的引導作用。

MLF利率下降有助於節約銀行資金成本，透過銀行內部定價傳導，預計貸款市場報價利率（LPR）和存款利率等也會隨之下行，這將持續提振市場信心，支持經濟穩定增長。

文章提到，央行首次公布MLF投標價格，操作透明度進一步提高。這反映了不同機構對於中長期資金需求的差異，也與潘功勝在6月陸家嘴論壇講話中提到的提高貨幣政策透明度一脈相承。

央行25日上午8時半在官網「中期借貸便利」欄目發公告，宣布25日開展人民幣3000億MLF操作，中標利率下調至2%。

隨後在上午9時20分，央行在官網「公開市場業務」欄目發布公告，25日進行人民幣1,965億元14天期逆回購操作，中標利率維持1.85%。