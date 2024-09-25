中國新政刺激股市上漲 政策影響能否持續市場存疑

中國央行24日發布一系列振興經濟措施後，股市隨即上演慶祝行情，其中滬指的漲幅更高達4.15%。今天雖持續維持漲勢，但幅度明顯趨緩。市場對於新政策能否充分提振經濟或令股市持續上漲，仍抱有懷疑。

中國人民銀行（中國央行）24日宣布，近期將調降存款準備率和存貸款利率，是睽違9年後再度同時執行「雙降」政策。此外，也將創設新的貨幣政策工具，支持股票市場穩定發展。

華爾街日報報導，這次的政策是從COVID-19疫情爆發以來中國央行所推出，最重大的經濟刺激政策。股市與大宗商品市場的投資者、交易員受到利多消息鼓舞，效益反映在股價與價格上。

報導引述摩根士丹利（Morgan Stanley）中國股票策略師王瀅（Laura Wang）分析，這些史無前例的措施對市場有利，預計在中國境內與境外市場都將做出積極反應，並可能在短期內引發反彈。

然而也有許多分析師並不確定新一輪的刺激政策是否足以真正提振中國的經濟，以及令中國股市持續上漲。

報導提到，以經濟學家陳鑫泉為首的高盛經濟學家團隊發布最新聲明表示，中國需要採取更多財政寬鬆措施來刺激國內需求。

凱投宏觀公司（Capital Economics）高級中國經濟學家伊凡斯－普瑞查德（Julian Evans-Pritchard）則警告，隨著家庭去槓桿化和許多私營企業對借貸保持謹慎態度，貨幣政策在中國已經失去了很大效力。因此僅靠最新宣布的舉措不太可能推動信貸成長和經濟活動好轉，要實現這個目標，需要規模更大的財政支持。

英國投資服務商「互動投資人」（InteractiveInvestor）市場部門主管韓特（Richard Hunter）表示，發布新的經濟政策表示中國政府已經接受了採取行動的必要性，「但單憑這個消息，不太可能完全消除投資者近幾個月來的低迷情緒」。