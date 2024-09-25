遭美限制網聯車軟硬體 陸商務部：擾亂全球汽車產業鏈

美國商務部日前發布限制大陸網聯車軟硬體及整車的擬議規則。大陸商務部25日表示，中方對此堅決反對，並認為美方做法也是利用政府力量干擾企業經濟商業合作的非市場行為，構成經濟脅迫。嚴重影響中美在網聯車領域正常合作，擾亂和扭曲全球汽車產業鏈供應鏈，也會損害美國消費者的利益。

大陸商務部指出，近年來，美方對大陸汽車加徵高額關稅、限制參加政府採購、出臺歧視性補貼政策，現在又以所謂國家安全為由，污蔑大陸網聯車軟硬體及整車「不安全」，限制在美國使用。

大陸商務部指出，美方做法毫無事實依據，違反市場經濟和公平競爭原則，是典型的保護主義做法，嚴重影響中美在網聯車領域正常合作，擾亂和扭曲全球汽車產業鏈供應鏈，也會損害美國消費者的利益。美方做法也是利用政府力量干擾企業經濟商業合作的非市場行為，構成經濟脅迫。

大陸商務部表示，中方敦促美方停止泛化國家安全的錯誤做法，立即撤銷相關限制措施，停止對大陸企業的無理打壓。中方將採取必要措施堅決維護大陸企業的合法權益。

繼美國商務部以國家安全為由，將禁止搭載大陸製軟體的聯網車在美國上路之後，加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）24日表示，加拿大出於對安全的關切，正在考慮採取類似措施。