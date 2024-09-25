中共建政75年前夕 中國向困難民眾發一次性補助

中共官媒人民日報報導，在中共建政75週年前夕，中國民政部與財政部聯合部署，將向特困（生活特別困難）人員、孤兒等困難民眾發放「一次性（單次）生活補助」。

今年10月1日是中共建政75週年。根據報導，經中國國務院同意，民政部與財政部將向上述困難群眾發放「一次性生活補助」。不過，這一消息並未提到這項補助的具體內容為何。

報導指出，民政部、財政部要求各地民政、財政部門要高度重視本次「一次性生活補助」發放工作，加強協同配合，認真組織實施；嚴格審核發放範圍，規範發放程序，做到資金專款專用。

報導表示，要確保在10月1日前將「一次性生活補助」發放到困難群眾手中，及時傳遞「黨和政府對困難群眾的關心關愛」。

中國疫情後經濟復甦不如預期，房地產市場不振，消費降級加上走在通貨緊縮邊緣，導致經濟持續低迷，青年失業率居高不下。為了刺激經濟復甦，繼中國人民銀行昨天宣布降準降息，實際的經濟效應有待後續觀察後，中國官方今天即宣布，在建政75週年前夕對困難民眾發放一次性補助。