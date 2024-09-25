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SHEIN「低價偷賣」adidas、PUMA！惹怒大牌恐遭提告

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸跨境快時尚電商希音「SHEIN」，在未經運動大品牌「adidas」、「PUMA」許可的前提下低價拋售產品。此舉惹火adidas及PUMA，除強烈譴責SHEIN行徑，也揚言採取法律行動。路透
大陸跨境快時尚電商希音「SHEIN」，在未經運動大品牌「adidas」、「PUMA」許可的前提下低價拋售產品。此舉惹火adidas及PUMA，除強烈譴責SHEIN行徑，也揚言採取法律行動。路透

大陸跨境快時尚電商希音「SHEIN」，在未經運動大品牌adidas」、「PUMA」許可的前提下低價拋售產品。此舉惹火adidas及PUMA，除強烈譴責SHEIN行徑，也揚言採取法律行動。

德國經濟週刊（WirtschaftsWoche）報導，SHEIN德國網站（de.shein.com）日前上架了Adidas兩款鞋：Adidas淋浴涼鞋和Samba運動鞋，SHEIN將其稱為「阿迪達斯經典靴子」。

在SHEIN網站，Samba運動鞋售價僅為62.29歐元，而在阿迪達斯官方商店同款則為120歐元。

SHEIN電商平台上可找到adidas經典鞋款「SAMBA」，售價卻遠低於adidas官網售價。對此，相關報導指出，adidas發言人強調，雙方沒有相關合作，「adidas沒有在SHEIN平台進行銷售活動，也不允許SHEIN平台銷售adidas產品」。

此外，SHEIN歐洲平台也出現大量PUMA產品。PUMA發言人回應，若SHEIN無合作態度，卻又不肯下架未經授權販售的產品，將保留走法律途徑的權利。

PUMA總裁弗洛伊特（Arne Freundt）指出，SHEIN銷售品質不符PUMA品牌定位，「與PUMA格格不入」。

報導說明，在SHEIN銷售的品牌商品，可能是部分授權零售商的庫存產品，經合作經銷商將產品低價轉賣，流進低廉的平台販售。不過，這類情形對品牌而言，恐演變為長期問題，且SHEIN消費者持續增加，致使影響加劇。

儘管SHEIN因血汗勞工、雇用童工的剝削問題備受譴責，但SHEIN目前已為全球最大服裝銷售平台，去年銷售額高達290億歐元（新台幣1兆元），超過H&M。

SHEIN去年11月原先打算在美國上市，但最後受到美中雙方重重阻礙告吹，今年轉向英國上市，已向倫敦證券交易所提交首次公開發行（IPO）文件。外界預期若美中關係回溫，SHEIN仍會尋求在美國第二上市。

PUMA SHEIN adidas 品牌

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