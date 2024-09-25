國台辦：匿名者64挑唆對立唯恐天下不亂，民進黨擴預算養網軍必自斃

大陸國安部日前發布《起底「台獨」網軍「匿名者64」》文章，揭露這支駭客組織是台灣資通電軍下屬的網路戰聯隊網路環境研析中心，並公開三名網軍身分資訊。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天批判賴清德當局挑唆兩岸對立對抗，唯恐「天下不亂」。而明年賴政府媒體宣傳預算大增65%，她則指出民進黨豢養網軍，製造綠色恐怖，多行不義必自斃。

朱鳳蓮說，賴清德當局口口聲聲說希望兩岸和平發展，背地裡卻指使、操縱台軍情機構對大陸實施網絡攻擊破壞，顛倒黑白、散佈謠言，大肆詆毀大陸政治制度和方針政策，一味挑唆兩岸對立對抗，唯恐「天下不亂」。充分暴露了其打著和平的幌子阻撓破壞兩岸關係、謀求台獨分裂的虛偽嘴臉和陰險本質。

她表示，面對「台獨」分裂勢力的囂張氣焰，國家安全機關忠誠履行使命，堅決予以反制，有力維護了國家安全和台海穩定，是依法懲「獨」的正義之舉。

其後再被問到台灣資通電軍稱陸方指控不實，朱鳳蓮再回應表示，賴清德當局背地裡指使、操縱台軍情機構對大陸實施網路攻擊破壞，顛倒黑白、散佈謠言，大肆詆毀大陸政治體制和方針政策，一味挑唆兩岸對立對抗。國家安全機關忠誠履行使命，堅決予以反制，有力維護國家安全和台海穩定，是依法懲「獨」的正義之舉。

另被問到民進黨政府將明年「媒體政策及業務宣導費」預算大幅增加65%，達14.9億餘元新台幣，加大操控媒體和網軍，朱鳳蓮則表示，從「1450萬」到「14.9億」，相關預算的大幅增加，完全暴露了民進黨當局加碼豢養網軍、妄圖全面操控輿論的野心。

她表示，民進黨當局為謀求政治私利，全方位、全鏈條編造、散播假訊息。他們透過豢養的網軍，在網路上興風作浪，打壓異己，撕裂社會，製造「綠色恐怖」，搞得人心惶惶、烏煙瘴氣。面對島內各界的強烈不滿和批評，民進黨當局不但沒有收手收斂，反而更有恃無恐。

她說，這勢必會造成網路霸凌盛行、網路謠言氾濫，嚴重破壞台灣社會秩序，嚴重損害台灣民眾利益。多行不義必自斃，民進黨的惡行必遭民意反噬。