快訊

懷疑前妻婚內出軌…他撂人闖卡拉OK店內連開10多槍 傷前妻現任男友被捕

以色列無差別攻擊殺紅眼 美國無作為背後的現實考量

新聞幕後／李四川攻新北在即？北市第三副市長選他考量曝光

會德國外長 王毅：濫徵關稅不符合任何一方利益

中央社／ 台北25日電

中國外交部長王毅，於美東時間24日在紐約會見德國外交部長貝爾伯克（AnnalenaBaerbock），王毅表示，中歐經濟高度互補，濫徵關稅不符合任何一方利益，希望德國和歐盟堅持對話協商。

根據中國外交部官網發布，王毅表示，今年以來，中德高層密切互動，經貿合作保持高水準發展。上半年德國對中國投資額創歷史新高。

王毅還表示，中歐關係的基礎在於互利合作，雙方經濟高度互補，可以實現一加一大於二。「將經貿問題政治化，濫徵關稅不符合任何一方利益，不利於世界的綠色轉型。」希望德國和歐盟堅持開放合作，堅持對話協調，妥善處理有關問題，共同維護國際貿易規則和公平競爭環境。

根據中國外交部，貝爾伯克表示，中國是德國最重要的貿易夥伴。德方同樣認為應堅持自由貿易和公平競爭，通過開放透明的對話協商解決遇到的問題，維護國際貿易規則和秩序。作為世界上最大的單一市場，歐盟應努力保持市場開放。

雙方還就烏克蘭危機、中東局勢等交換了意見。

歐盟去年10月立案調查中國政府對純電動車（BEV）不當補貼案，今年7月宣布加徵暫時性反補貼稅。至於歐盟是否會對中國電動車加徵最少5年的反補貼稅，將在10月底前進入最後拍板階段。

中國商務部長王文濤在19日與歐盟執委會主管貿易事務執行委員杜姆布羅夫斯基斯（ValdisDombrovskis）進行磋商，根據中方消息，雙方一致同意繼續推動價格承諾協議談判。

外交部 德國 歐盟

延伸閱讀

王毅會德外長：濫徵關稅不符合任何一方利益

王毅指日方勿將深圳案政治化遭疑 陸外交部：日本有人在炒作

三個月內兩起...陸日籍學童接連遇襲 陸外交部：沒有「仇日教育」

日童遇襲死亡案：日外相要求北京打擊反日言論

相關新聞

全球金融中心 港重回第3名！亞太居首、超越新加坡

英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院24日聯合發布第36期《全球金融中心指數》報告，紐約排名全球第一，倫敦排名...

華為筆電「擎雲L540」主打中國IC 獲大量國企訂單

拆解報告顯示，華為最新款筆記型電腦「擎雲L540」多數最重要的晶片為中國設計、配備中國生產的作業系統，儘可能排除外國製的...

封殺中聯網汽車軟硬體？ 加拿大財長：「絕對會」跟進美

白宮以國安為由，擬禁止銷售和進口產自中國及俄羅斯的聯網汽車軟硬體，加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Fre...

中央「組合拳」穩增長 港A股齊飆逾4%

中國為確保今年經濟成長5%目標，人行時隔九年再祭出「雙率雙降」，這套金融政策「組合拳」，除了降準、減房貸息之外，更重點針...

春港迪士尼票價漲7% 成人669元兒童499元

香港迪士尼樂園公布，入場門票新價格25日起生效，成人及小童一日門票價格上調5至7%，「第1級別」成人票由639元漲為66...

荷蘭經濟部長在美喊話：應允ASML自由貿易

荷蘭經濟部長貝亞茨（Dirk Beljaarts）23日訪問美國期間發表講話，他強調中國作為貿易夥伴的重要性，並重申必須...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。