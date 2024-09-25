會德國外長 王毅：濫徵關稅不符合任何一方利益

中國外交部長王毅，於美東時間24日在紐約會見德國外交部長貝爾伯克（AnnalenaBaerbock），王毅表示，中歐經濟高度互補，濫徵關稅不符合任何一方利益，希望德國和歐盟堅持對話協商。

根據中國外交部官網發布，王毅表示，今年以來，中德高層密切互動，經貿合作保持高水準發展。上半年德國對中國投資額創歷史新高。

王毅還表示，中歐關係的基礎在於互利合作，雙方經濟高度互補，可以實現一加一大於二。「將經貿問題政治化，濫徵關稅不符合任何一方利益，不利於世界的綠色轉型。」希望德國和歐盟堅持開放合作，堅持對話協調，妥善處理有關問題，共同維護國際貿易規則和公平競爭環境。

根據中國外交部，貝爾伯克表示，中國是德國最重要的貿易夥伴。德方同樣認為應堅持自由貿易和公平競爭，通過開放透明的對話協商解決遇到的問題，維護國際貿易規則和秩序。作為世界上最大的單一市場，歐盟應努力保持市場開放。

雙方還就烏克蘭危機、中東局勢等交換了意見。

歐盟去年10月立案調查中國政府對純電動車（BEV）不當補貼案，今年7月宣布加徵暫時性反補貼稅。至於歐盟是否會對中國電動車加徵最少5年的反補貼稅，將在10月底前進入最後拍板階段。

中國商務部長王文濤在19日與歐盟執委會主管貿易事務執行委員杜姆布羅夫斯基斯（ValdisDombrovskis）進行磋商，根據中方消息，雙方一致同意繼續推動價格承諾協議談判。