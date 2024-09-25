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34項農產品輸陸免稅今取消 國台辦：經濟脅迫說法完全是顛倒黑白

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
陸取消34項農產品輸陸免稅措施被指「經濟脅迫」。國台辦發言人朱鳳蓮表示「經濟脅迫」說法完全是顛倒黑白。 人民網
陸取消34項農產品輸陸免稅措施被指「經濟脅迫」。國台辦發言人朱鳳蓮表示「經濟脅迫」說法完全是顛倒黑白。 人民網

大陸宣布取消對台34項農產品零關稅政策今天25日開始實施，而陸委會日前稱，這是出於政治理由對台「經濟脅迫」，無助於維護兩岸關係。陸媒今在國台辦例行記者會上提問國台辦對此看法，國台辦發言人朱鳳蓮表示，所謂「經濟脅迫」的說法完全是顛倒黑白。

她說，自2005年以來，為擴大台灣農產品在大陸銷售，大陸方面陸續宣布，對產自台灣的15種水果、11種蔬菜和8種水產品的進口實行零關稅措施，給台灣同胞帶來實實在在的利益。

朱鳳蓮說，遺憾的是，近年來，民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，不斷進行謀「獨」挑釁，升高兩岸敵意對抗，阻礙兩岸交流合作，至今仍單方面限制大陸1000多項農產品輸入台灣，這嚴重損害了兩岸同胞利益。鑑此，大陸方面決定自9月25日起停止執行對台34項農產品免徵進口關稅政策。

她表示，民進黨當局應採取實際行動，停止傷害兩岸關係，停止損害兩岸同胞利益福祉。

國台辦 民進黨

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