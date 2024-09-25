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滬指暴力反彈重回2900點 超5000檔個股上漲

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
受到政策激勵，25日滬指暴力反彈重回2900點，三大指數均漲超2%。新華社
受到政策激勵，25日滬指暴力反彈重回2900點，三大指數均漲超2%。新華社

受前一日多項重磅政策同時推出，25日A股三大指數均大幅開高走高，滬指站上2,900點。截至發稿，三大指數均漲超2%，市場上漲個股超5,000檔。

盤面上，多元金融、房地產、證券、鋼鐵、影視院線等類股漲幅居前。其中，房地產類股掀漲停潮，光大嘉寶、福星股份、中交地產、金融街、陽光股份、合肥城建等十餘股漲停。

券商股走高，截至發稿，國海證券、天風證券漲停，太平洋漲超9%。

第一財經日報報導，24日大陸多項重磅政策同時推出，不僅推出降准、降息、降存量房貸等有力政策，大陸央行還首次表示將創設新的貨幣政策工具支持股票市場穩定發展。證監會則將在推動長期資金入市、提升上市公司價值方面推出多項新舉措。

東莞證券認為，市場已逐步走出前期弱勢格局，特別是24日市場的大幅反彈，提振市場信心，而考慮到央行、證監會等部門將推出一批增量政策舉措，或帶動基本面改善和市場信心修復，加上A股估值優勢以及美國聯準會降息靴子落地，大盤將在震盪中站穩向上。後市需持續跟蹤量能變化和境內經濟內生動能的修復情況。

方正證券表示，展望後市，當前貨幣政策先行，財政政策將接棒發力，市場風險偏好有望繼續大幅改善，加上增量資金入場扭轉資金存量博弈局面，建議開啟多頭思維，積極尋找底部布局機會，把握修復行情。

房地產 指數

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