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離岸人民幣兌美元升破7 去年5月來首次

中央社／ 台北25日電

美國日前降息、中國昨天大動作宣布經濟刺激政策，離岸人民幣兌美元匯率25日早上一度升破7關卡，是去年5月來首次。今天由中國央行發布的人民幣兌美元中間價上調了3.08分，報7.0202。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，9月25日，人民幣兌美元中間價報7.0202，調升3.08分。前一交易日中間價報7.0510。

更多反映國際投資者預期的離岸人民幣兌美元匯率，今天早上升破7.0，最高至6.9951，這是去年5月18日以來首次收復這一整數關卡。

綜合上海證券報等中國媒體報導，中國人民銀行行長潘功勝24日在新聞發布會上，宣布降低存款準備金率和政策利率，並帶動市場基準利率下行。降低存量房貸利率，並統一房貸的最低自備款比例。創設新的貨幣政策工具，支持股票市場穩定發展。

在人民幣匯率走勢方面，潘功勝表示，近期主要經濟體貨幣政策進行了調整，美元升值動能減弱，人民幣匯率貶值壓力明顯緩解，而且轉向了升值。

而24日公布的一系列貨幣政策將進一步支持經濟表現，從基本面支持人民幣匯率。

他強調，人行堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性；強化預期引導，防止外匯市場形成單邊一致性預期並自我實現，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

中國人民銀行 人民幣

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