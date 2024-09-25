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大陸央行下調MLF利率30個基點至2% 寬鬆政策加碼支持經濟復甦

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
在宣布將降低關鍵政策利率後，大陸央行25日調降一年期中期借貸便利（MLF）利率30個基點至2.0%，先前為2.3%，凸顯決策層加碼支持經濟復甦的決心。路透
在宣布將降低關鍵政策利率後，大陸央行25日調降一年期中期借貸便利（MLF）利率30個基點至2.0%，先前為2.3%，凸顯決策層加碼支持經濟復甦的決心。路透

在宣布將降低關鍵政策利率後，大陸央行25日調降一年期中期借貸便利（MLF）利率30個基點至2.0%，先前為2.3%，凸顯決策層加碼支持經濟復甦的決心。

根據大陸央行公告，調降MLF操作利率大陸央行透過MLF淨回籠人民幣2,910億元。

彭博報導，大陸央行行長潘功勝在24日宣布包括降準降息在內的一系列措施支撐經濟。

先前最新經濟數據顯示大陸通縮風險加劇，市場對年度經濟成長目標能否完成存疑，而美國聯準會在上周開啟降息周期，為大陸央行進一步寬鬆拓寬了空間。

大陸央行推動以短期操作利率為主要政策利率的新框架，MLF利率的政策色彩已逐步淡化，本月的MLF操作日期再度延遲至25日，代表與貸款市場報價利率（LPR）進一步脫鉤。

第一財經日報報導，市場權威專家表示，這體現大陸央行下調政策利率（公開市場7天期逆回購操作利率）對市場化利率的引導作用。MLF利率下降有助於節約銀行資金成本，透過銀行內部定價傳導，預計貸款市場報價利率（LPR）和存款利率等也會隨之下行，這將持續提振市場信心，支持經濟穩定增長。

值得一提的是，這也是大陸央行首次公佈MLF投標價格，操作透明度進一步提高。

7月起大陸央行在公告中明確對MLF操作採用固定數量、利率招標方式，中標利率將根據機構投標靈活確定。9月央行首次公佈MLF投標利率情況，機構投標利率最高2.3%，最低1.9%。

在市場分析看來，這反映了不同機構對於中長期資金需求的差異，也與提高貨幣政策透明度一脈相承。

上述專家表示， MLF與公開市場操作分開發布，未來工具的差異性定位將更加明朗。以往MLF操作結果與當天公開市場逆回購操作合併發布，此次MLF操作「另起爐灶」、提前發布在再貸款——中期借貸便利欄目下，進一步體現了與7天期逆回購操作利率作為政策利率的差異，推動MLF回歸中長期流動性供給工具的定位。

根據Wind數據顯示，8月有人民幣5,910億元MLF到期。9月MLF操作量較到期量少人民幣2,910億元。MLF減量續作、配合降准，保持流動性合理充裕。

上述專家指出，這主要是由於24日央行宣佈近期將降准0.5個百分點、釋放人民幣1兆元長期資金之後，銀行體系長期流動性缺口大幅收窄，大陸央行繼續等量續作MLF的必要性下降。

同時，24日大陸央行還透露年底前可能再降準0.25到0.5個百分點，市場預計也將合理對沖第4季的MLF到期，保持市場資金面平穩。

人民幣 大陸央行

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