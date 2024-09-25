陸救A股 推5千億人民幣互換便利

為搶救A股，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝昨表示，首次創設「結構性貨幣政策工具」，其中一項為證券、基金、保險公司互換便利。人行支持符合條件的證券、基金、保險公司使用自身擁有的債券、股票ETF、滬深三○○成份股作為抵押，從人行換入國債、央行票據等高流動性資產，用以投資股票市場。

潘功勝透露，首期互換便利操作規模人民幣五千億元（約台幣二點二兆元），未來可視情況擴大規模。他說：「我跟（證監會）吳清主席說了，只要這個事情做得好，未來可再來五千億元，或者第三個五千億元，我們（的態度）是開放的。」

針對潘功勝提及的新舉措，外界關注會否對當前貨幣規模有影響，第一財經報導，接近人行人士強調，互換便利不是直接給錢，不會擴大基礎貨幣規模。

此外，人行也創設「股票回購增持再貸款」，引導商業銀行向上市公司和主要股東提供貸款，用於回購增持上市公司股票。人行將向商業銀行發放再貸款，而商業銀行給客戶辦貸款時，利率會加○點五個百分點，也就是二點二五％。首期是人民幣三千億元（約台幣一點三兆元），如果這項工作做得好，後續可以追加。

對於此前外界熱議會否推出平準基金，潘功勝也提及正在研究平準基金的創設。

此外，證監會主席吳清說，將發布促進中長期資金入市的意見和促進併購重組的六條措施。證監會將突出保護中小投資者合法權益，堅決打擊財務造假、操縱市場等違法違規行為。