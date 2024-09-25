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拉房市 陸降房貸利率、頭款比率

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸房地產市場低迷，民眾企盼官方提出有感政策。中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝昨在記者會上宣布，將下調存量（現有）房貸利率，平均降幅○點五個百分點，預估惠及五千萬戶家庭、一點五億人口，平均每年減少家庭利息支出人民幣一千五百億元，約台幣六八四○億元。

財聯社報導，中原地產首席分析師張大偉估算，當前房貸平均利率大約在三點九二％，此次降低五十個基點，如以貸款額度人民幣一百萬元、貸款卅年還款方式計算，每月房貸減少約人民幣二八○元，約台幣一二六○元。卅年可減少利息支出約人民幣十萬元，約台幣四十五萬元。

購房頭期款比率也下調，潘功勝表示，大陸全國層面不再區分首間房、第二間房，統一最低頭期款比率由廿五％降至十五％。各地可在此基礎上因城施策，自主確定轄區內是否實施差異化的頭期款比率下限安排。

大陸58安居客研究院長張波認為，上述政策無疑將大大激發市場需求，降低第二間房頭期款比率可直接降低買房門檻，有助於釋放改善型住房需求，特別是在一些經濟發展較快、人口流入較大的一二線城市。而降低第二間房頭期款比率，也預示房價當下已處於底部，說明人行對當下房市的判斷已更為清晰。

潘功勝說，人行還將優化保障性住房再貸款政策，此前創設的人民幣三千億保障性住房再貸款中央行資金支持比率，將由六十％提高至一百％。

人民幣 台幣 頭期款

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