專家：陸房市 最快明年止穩

中國人民銀行（大陸央行）宣布降準、降息，祭出多項措施，力圖穩房市救股市，法人表示，從人行動作看出其救市決心，可長線利多視之，但不會立即見效，預計最快要明年房市才能止穩，經濟變好，股市轉強。合庫金控首席經濟學家徐千婷則提醒，民眾要投資陸股或陸股基金時，仍要注意成分股基本面，以及大陸的總體經濟環境是否有改善。

野村投信副總張繼文表示，由於大陸資金目前處於失血狀態，大手筆釋放人民幣流動性可大幅提振市場信心，不過，整體而言，這些政策偏向長線利多，市場不會明天立刻變好，大約需要三至六個月時間，讓房市平均售價止穩，再開始反彈，改善房市銷售狀況，再連動股市流動性好轉，今年第四季是用來止穩的，明年才有機會轉強，從房市帶動經濟、投資信心、消費信心好轉。

徐千婷指出，人行一直不希望人民幣太弱，所以在聯準會降息之後這個時間點，人行才降息，應該是不希望人民幣匯率貶值。至於陸股的走勢，由於官方這次也提出增加市場流動性措施，應該多少有幫助。

投信法人分析，大陸政府近期推出多項政策以提振經濟，包括發行超長期特別國債、研究消化存量房產與優化增量住房，但經濟依然表現疲弱，為穩定市場信心並推動經濟成長，人行因此調降存款準備金率○點五個百分點，預計釋放約人民幣一兆資金，希望透過寬鬆的貨幣政策來恢復市場信心。

法人說，這次人行提出的救市措施，重點在於「內需」，包括降低房貸成本，並增加股市流動性，藉由股市的財富效應來提升消費者信心；其中對於香港股市，法人分析，儘管香港股市未直接受益於此輪流動性措施，但多家同時在香港和大陸掛牌的上市公司已受到市場連動效應推動，連同國內投信業者所發行的陸股ETF交易量也因此明顯增加。