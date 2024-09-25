時隔九年 人行雙率雙降 陸股大漲

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝昨天宣布，近期將下調存款準備率○點五個百分點，向金融市場釋出資金約人民幣一兆元（約台幣四點五兆元），同時降低人行政策利率，引導貸款和存款利率同步下調。

這是自二○一五年八月後，人行時隔九年再祭出「雙率雙降」以確保今年經濟成長五％左右目標。

受刺激措施激勵，大陸A股三大指數均漲逾四％，其中滬指創二○二○年七月六日以來最大單日漲幅。香港恒生指數昨升破一點九萬點關口，收漲四點一三％。

大陸三大金融監管機構首長包含潘功勝、金融監管總局長李雲澤與證監會主席吳清昨罕見同台，端出新一輪經濟刺激措施。

潘功勝宣布三大貨幣政策調整，近期將下調存款準備率○點五個百分點，向金融市場提供資金約人民幣一兆元；今年內還將視市場狀況，擇機進一步下調存款準備率○點二五至○點五個百分點；降低人行政策利率，七天期逆回購操作（人行向市場投放資金）利率下調○點二個百分點，從一點七％調降至一點五％，引導貸款利率和存款利率同降。

在振興房市方面，人行宣布將降低存量（現有）房貸利率約○點五個百分點，預估惠及五千萬戶家庭、一點五億人，平均每年減少家庭利息支出人民幣一千五百億元（約台幣六八四○億元）；並將首套、第二套房貸頭期款比率統一，最低由廿五％下調至十五％。

為提振陸股，人行首創「結構性貨幣政策工具」，支持證券、基金、保險公司以自身債券、股票ETF、滬深300成份股作為抵押，從人行換入國債、央行票據等高流動性資產，首期規模人民幣五千億元，未來可再擴大。創設股票回購增持再貸款，由銀行向上市公司和主要股東提供貸款，用於回購上市公司股票，首期約人民幣三千億元。

上海報業集團旗下財經媒體「界面新聞」指出，「雙率雙降」是為確保今年經濟成長能達五％。

近期外資投行紛下調大陸今明兩年經濟成長預測，例如瑞銀將大陸今年經濟成長預測下調○點三個百分點，至四點六％，將明年下調○點六個百分點，至四％。

東方金誠分析師王青表示，人行宣布降準、降息，對提振總體經濟需求發揮重要作用。融資成本下降將直接刺激消費和投資需求，有效發揮逆周期（與經濟趨勢相反）調節作用，推動經濟成長動能改善。同時也將緩解當前大陸總體經濟「供強需弱」局面，推動物價溫和回升。

瑞銀大中華區研究部總監連沛堃指出，今年大陸經濟成長率可能比去年低，影響最大的是房地產問題，這不能立即解決，從量或價來看，今、明兩年可能會繼續下滑。