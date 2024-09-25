陸帶動需求展望升溫 金價創高...油、鐵礦砂勁揚

中國大陸24日揮出降息、降準、降房貸利率的「刺激組合拳」，帶動需求展望升溫，激勵國際金價24日盤中再創新高，油價、基本金屬及鐵礦砂行情走揚，美歐礦業與精品股也上演慶祝行情。

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝表示，將調降存款準備金率、7天期逆回購操作利率和存量房貸利率，會堅持支持性貨幣政策立場，以進一步扶助經濟復甦，並拉拔陷入困境的房地產市場。

國際油價24日盤中應聲大漲，布蘭特原油11月期貨勁揚1.5%至每桶75.02美元，西德州中級原油11月期貨也漲1.7%至每桶71.56美元；以色列持續攻擊黎巴嫩推升中東緊張情勢，也提供支撐。

黃金現貨一度漲0.4%至每英兩2,640.11美元，突破23日才剛締造的歷史紀錄，美國聯準會（Fed）官員暗示年底前會繼續降息，也發揮助攻效果。

新加坡10月鐵礦砂期貨價格24日盤中跳漲逾5.8%至每噸94.65美元，大連商品交易所交易最熱絡的1月鐵礦砂期貨也走揚4.6%，收每噸人民幣699.5元（99.38美元），為去年5月29日來最大單日漲幅。

基本金屬行情同樣一片歡騰，倫敦金屬交易所（LME）3個月銅期貨一度漲1.6%至每噸9,697美元，為7月17日以來最高，鋅、鋁期貨也漲逾1%。上海期貨交易所10月銅期貨漲1.4%到每噸人民幣76,450元（10,860.92美元）

歐美的礦業、精品及汽車等對中國大陸高度曝險的類股，也隨之走高，道瓊歐洲Stoxx 600基本資源類股走揚4.2%，英美資源集團（Anglo American）漲6.2%，嘉能可（Glencore）、力拓（Rio Tinto）及阿賽洛米塔爾（ArcelorMittal）都漲逾4%，LVMH、卡地亞母公司歷峰集團（Richemont）、Gucci母公司開雲集團（Kering）也都勁漲逾4%。

渣打銀行投資策略師韓忠良表示，最新刺激措施「局部來看，對中國的需求是正面的」，「從較低利率傳導到實體經濟將是接下來的關鍵」。