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陸降房貸利率 5,000萬戶受惠
大陸房地產市場低迷，民眾企盼官方提出有感政策。中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝昨（24）日在記者會上宣布降房貸等支持房地產五大政策，下調存量（現有）房貸利率，平均降幅0.5個百分點，預估惠及5,000萬戶家庭、1.5億人口，平均每年減少家庭利息支出人民幣1,500億元（約新台幣6,840億元）。
財聯社報導，中原地產首席分析師張大偉估算，當前房貸平均利率大約在3.92%，此次降低50個基點，如以貸款額度人民幣100萬元、貸款30年還款方式計算，每月房貸減少約人民幣280元（約台幣1,260元）。30年可減少利息支出約人民幣10萬元（約台幣45萬元）。
購房頭期款比率也下調，潘功勝表示，大陸全國層面不再區分首間房、第二間房，統一最低頭期款比率由25%降至15%。各地可在此基礎上因城施策，自主確定轄區內是否實施差異化的頭期款比率下限安排。
大陸58安居客研究院長張波認為，上述政策無疑將大大激發市場需求，降低第二間房頭期款比率可直接降低買房門檻，有助於釋放改善型住房需求，特別是在一些經濟發展較快、人口流入較大的一二線城市。而降低第二間房頭期款比率，也預示房價當下已處於底部，說明人行對當下房市的判斷已更為清晰。
潘功勝並稱，人行還將優化保障性住房再貸款政策，此前創設的3,000億人民幣保障性住房再貸款中的央行資金支持比率將由60%提高至100%，增強對銀行、收購主體的市場化激勵。
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