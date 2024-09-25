人行三箭 「大水精灌」救市

大陸金融監管三部門聯袂記者會，雖事前有放風，但因政策措施來得不少，加上目標指向最受關注的房市和股市，所以會開得熱上加熱。凡事一熱就八面來風，北京經濟界中人還能站高看遠，能幫助人們跳出三部門帶來的熱烈，冷靜點去看「三個三」，即三部門重在「三降」、「三大時間節點」和「三系統大合唱」。

先看「三降」。中國金融領域，上面有雙委即中央金融委員會和中共中央金融工委，兩個都是中共中央機構，前者是金融決策議事協調機構，後者是管人管政治的派出機構，所謂金融監管三部門，是雙委雙重監管的政府監管市場部門。所以只是執行機構而非決策機構。

在金融監管三部門中，中國人民銀行即大陸央行，與金融監管總局、證監會拉開了點距離。所以今次記者會，人行行長潘功勝擔綱主演，金監總局長李雲澤、證監會主席吳清是配角。在政策措施上，突出的就是央行的「三降」，即降準、降息、降存量房貸利率。有人稱為央行三支箭，有人認為是救市三板斧，但總的來說都是大放水，只不過不是過去李克強反對的「大水漫灌」，而是「大水精灌」，要精準地灌到房市和股市中，這算是重大的政策轉向。

再看「三大時間節點」。經濟如此差，問題如此多，之前內外各方都在猜中共領導層因何按兵不動，就在於沒去想那外在時間背景。

這時間背景有三，首先是美聯準會降息影響重大，人行如有重要貨幣政策調整甚至轉折，不能不計量那影響輕重。所以大陸金融三部門記者會，定在美降息落定之後，有一定道理。第二個時間節點，即季度性因素，現在第3季掃尾，第4季度將臨，年年最後一季都是大陸經濟衝刺期，不論是政策調整還是大放水，現正是轉折節點。第三時間節點，那就具政治意義，即10月1日中共建政紀念，今年75周年雖無閱兵大行動，仍要求有一定慶祝，這回是經濟領域的沖喜之舉。

知道了「三大時間節點」，就明白金融監管三部門只演了自己的折子戲，登高而望，就看到「三系統大合唱」，行動是全面的，部署是周詳的，沒看出這點的經濟學者，訪談時就說錯了話，說什麼還要觀察後續財政之類。

所謂「三系統大合唱」，說的是有小國務院之稱的發改委及財政部，此前已各唱一曲，金融監管三部門是擺了個熱鬧的鳳尾。發改委當前重點在「兩新工作」，即推動大規模設備更新和消費品以舊換新，外間對「兩新工作」不懂也不看好，但在國務院，仍視為救經濟的大事。