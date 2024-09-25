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刺激景氣 陸端一籃子政策 「救股市」注入兩大活水

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
陸股。 聯合報系資料照
陸股。 聯合報系資料照

為搶救A股，人行首創兩項「結構性貨幣政策工具」，首先是互換便利操作，支持證券、基金、保險公司以自身債券、股票ETF、滬深300成份股作為抵押，從人行換入國債、央行票據等高流動性資產，首期規模人民幣5,000億元（約新台幣2.2兆元）；並創設股票回購增持再貸款，由銀行向上市公司和主要股東提供貸款，用於回購上市公司股票，首期約人民幣3,000億元（約新台幣1.3兆元），總計8,000億人民幣（約新台幣3.5兆元）。

人行強調，5,000億元加3,000億元都是用來投資股市。

人行行長潘功勝昨（24）日透露，首期互換便利操作規模人民幣5,000億元，未來可視情況擴大規模。他說：「我跟（證監會）吳清主席說了，只要這個事情做得好，未來可以再來5,000億元，或者第三個5,000億元，我們（的態度）是開放的。」

對於潘功勝提及的新舉措，外界關注會否對當前貨幣規模有影響，第一財經報導，接近人行人士強調，「互換便利不是直接給錢，不會擴大基礎貨幣規模。」

此外，人行也創設股票回購增持再貸款，引導商業銀行向上市公司和主要股東提供貸款，用於回購增持上市公司股票。人民銀行將向商業銀行發放再貸款，提供的資金支持比率是服務再貸款利率1.75%，商業銀行給客戶辦貸款的時候利率會加0.5個百分點，也就是2.25%，首期是人民幣3,000億元（約新台幣1.3兆元），如果這項工作做得好，後續可以追加。

對於此前外界熱議會否推出平準基金，潘功勝也提及正在研究平準基金的創設。大陸證監會主席吳清昨天表示，將發布促進中長期資金入市的意見和促進併購重組的六條措施。

新台幣 股票

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