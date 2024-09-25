陸刺激景氣端一籃子政策 「保經濟」人行降準降息

經濟日報／ 記者黃雅慧林宸誼／綜合報導
大陸央行行長潘功勝24日宣布，近期將下調存款準備率0.5個百分點，向金融市場釋出資金約人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元）。（路透）
大陸央行行長潘功勝24日宣布，近期將下調存款準備率0.5個百分點，向金融市場釋出資金約人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元）。（路透）

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝昨（24）日宣布，近期將下調存款準備率0.5個百分點，向金融市場釋出資金約人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元），同時降低人行政策利率，引導貸款和存款利率同步下調。這是自2015年8月後，人行時隔九年再祭出「雙率雙降」以實現今年經濟成長5%左右目標。

受刺激措施激勵，大陸A股三大指數均漲逾4%，其中滬指創2020年7月6日以來最大單日漲幅。香港恒生指數昨升破1.9萬點關口，收漲4.13%。

大陸三大金融監管機構首長包含潘功勝、金融監管總局長李雲澤、證監會主席吳清昨天罕見同台，端出一籃子政策，一口氣射出17支箭，涵蓋貨幣、房市、股市政策及商業銀行增資等。

潘功勝宣布三大貨幣政策調整，首先，近期將下調存款準備率0.5個百分點，向金融市場提供資金約人民幣1兆元；今年內還將視市場狀況，可能擇機進一步下調存款準備率0.25至0.5個百分點。此外，降低人行政策利率，即7天期逆回購操作（人行向市場投放資金）利率下調0.2個百分點，從1.7%調降至1.5%，引導貸款利率和存款利率同步下調。

房市刺激措施方面，人行宣布將降低存量（現有）房貸利率約0.5個百分點，平均每年減少家庭利息支出人民幣1,500億元（約台幣6,840億元）；並將首套、第二套房貸頭期款比率統一，最低由25%％下調至15%％。

上海報業集團旗下財經媒體「界面新聞」指出，此次「雙率雙降」是為確保今年經濟成長能達5%左右目標。近期外資投行紛下調大陸今明兩年經濟成長預測，例如瑞銀將大陸今年經濟成長預測下調0.3個百分點，至4.6%，將明年下調0.6個百分點，至4%。

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