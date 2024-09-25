華為三折疊機 黃牛價雪崩

被視為大陸科技產品指標的華為新手機，熱潮似乎消退。大陸媒體快科技報導，華為九月十日發布、廿日正式開賣的全球首款三折疊智慧型手機Mate XT，黃牛價出現「雪崩」，從早前動輒加價六、七萬元（人民幣，下同）甚至十多萬元才能入手，目前已暴跌至最低加價約二至四千元即可。

山東海報新聞也指出，廣州佛山一名經營手機回收生意的部落客稱，Mate XT手機價格崩得太快了，價格跟「跳樓機」一樣，一個小時一個價錢。目前黃牛只願意回收紅色版本，能加價一萬元左右出售，黑色版本則沒人敢收。

快科技報導，有部落客曬出深圳華強北Mate XT黃牛價顯示，九月廿二日，黑色16+512G版本售價二萬六八○○元、黑色16+1T版售價二萬八八○○元、紅色版售價三萬五八○○元。對比官網價，分別加價四千多至一萬左右。

某二手交易平台訊息也顯示，目前華為Mate XT手機加價確實已沒早前「離譜」。黑色各版本平均加價約六千元，紅色版本則相對較貴，加價一萬至一點三萬元不等。

何以華為三折疊機黃牛價會跌得這麼快？報導引述分析，一是一般消費者對三折疊螢幕這種形式的智慧型手機接受度還不高，目標消費人群並不廣泛。對一般人來說，日常生活使用上對三折疊螢幕的需求不大。其次，價格確實不親民。作為華為高端產品，即使按照官方原價，人民幣二萬元（約台幣九萬元）的起售價，絕非普通消費者能承擔。