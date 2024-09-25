控歧視新疆棉 陸調查服裝巨頭PVH

大陸商務部昨日宣布，對美國PVH集團啟動「不可靠實體清單」調查，要求該集團限期說明三年內是否存在對涉及新疆產品採取歧視性措施，主因是該集團抵制新疆棉，嚴重損害大陸企業權益，危害中方主權、安全與發展。

PVH集團是全球服裝巨頭，旗下擁有Calvin Klein、Tommy Hilfiger等知名暢銷品牌。若被大陸列入「不可靠實體清單」，恐被禁止從事與大陸有關的進出口活動。

美國自二○二一年起以強迫勞動的疑慮為由，禁止進口來自新疆的產品。PVH集團官網可見「新疆維吾爾自治區全球合規聲明」，表示該集團遵守開展業務所在地區適用的法律和法規，包括美國有關新疆的政策。

大陸商務部昨公告，對美國PVH集團啟動不可靠實體清單調查。公告表示，根據有關機構的建議、舉報，決定對美國PVH集團針對涉疆產品涉嫌違反正常的市場交易原則，中斷與大陸企業、其他組織或個人的正常交易、採取歧視性措施等問題啟動調查。

大陸商務部要求PVH集團應在公告公布之日起卅天內，向不可靠實體清單工作機制辦公室提供，說明近三年內是否存在對涉疆產品採取歧視性措施等問題的書面材料及證明資料，以及調查機關需要的其他資料。

公告稱，調查期間，PVH集團可向不可靠實體清單工作機制辦公室陳述、申辯。不可靠實體清單工作機制辦公室依法採取詢問當事人、查閱或者複製相關文件、資料以及其他必要的方式，對PVH集團展開調查，PVH集團及有關企業應予以配合。

公告還稱，調查期間，任何單位和個人可向不可靠實體清單工作機制辦公室反映美國PVH集團違反正常的市場交易原則，針對涉疆產品，中斷與大陸企業、其他組織或者個人的正常交易、採取歧視性措施等情況，並應提供相關證據。