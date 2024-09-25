東方電機二次再熱機組 領先全大陸

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大唐新余電廠外景圖。圖／本報四川德陽傳真
大唐新余電廠外景圖。圖／本報四川德陽傳真

近日，東方電氣首台成套的1000兆瓦二次再熱機組大唐新余項目，順利通過168小時滿負荷試運行，正式投入商業運行。這是大陸最先進的二次再熱超超臨界燃煤發電機組，具有參數高、煤耗低、超潔淨排放的特點，也標誌著「德陽造」達到了行業領先水準。

東方電氣集團旗下3家位於四川德陽的企業，分別為該項目提供了核心部件。其中，東方汽輪機有限公司為該項目研製了超超臨界二次再熱汽輪機，採用第四代高效智慧通流技術、承壓能力的雙筒型汽缸、靈活快速啟動運行策略等先進技術，具有運行經濟優、運行靈活可靠的特點，機組投運後各技術指標優良。

東方電機有限公司為該項目研製了高參數發電機，完全滿足機組靈活性運行要求，進一步提升了機組調峰運行能力，提高了機組運行經濟性和可靠性。

東方鍋爐股份有限公司為該項目研製供貨了鍋爐、高加、除氧器等設備，參數良好，均優於設計值。該項目配套兩台1000兆瓦尾部三煙道擋板調溫高效超超臨界二次再熱鍋爐，採用了具有東方鍋爐自主智慧財產權的調溫專利技術。

大唐新余項目是江西省重點建設工程。項目投產後，預計全年可發電100億度，對進一步優化江西省能源布局、增強江西尤其是贛西地區的供電可靠性和穩定性。

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