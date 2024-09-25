聽新聞
0:00 / 0:00

陸地方政府賣地 收入變少

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

房地產市場下行影響，大陸地方政府賣地收入明顯減少。大陸房產研究機構克而瑞地產研究發布報告預估，2024年大陸大部分城市全年土地財政依賴度均在30%以下。其中一線四城土地收入明顯放緩，預測2024年土地收入占一般公共預算收入比重均在25%以下。

大陸財政部發布財政收支情況，今年1月到8月，大陸國有土地使用權出讓收入人民幣2.02兆元，年減25.4%。土地出讓收入是大陸地方政府性基金預算收入的重要組成部分，市縣人民政府依法以土地所有者身份出讓國有土地使用權所取得的收入，主要方式包括招標、拍賣、掛牌和協議等。

克而瑞地產研究顯示，從22個重點城市來看，除福州、瀋陽和濟南三個城市出讓金保持上漲趨勢，其餘19個城市土地出讓金與去年同期相比均降；其中降幅最大的城市為深圳，2024年前八月土地出讓金降幅達77%。

房地產 房產 深圳

延伸閱讀

大陸健康床防癌、治不孕？被踢爆只是「電熱毯」 1張飆4.5萬元

動物用藥1癥結恐讓抗藥菌更棘手 專家：大陸抗藥性全球之首

全國第一 南市推動民間投資132億 獲促參獎勵金7172萬

中「懲獨22條」首案 控台資通電軍3人網攻…台防部：非事實

相關新聞

時隔九年 人行雙率雙降 陸股大漲

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝昨天宣布，近期將下調存款準備率○點五個百分點，向金融市場釋出資金約人民幣一兆元（約台幣...

星巴克 大陸領導層換人

美國咖啡連鎖品牌星巴克近來在其全球第二大市場－中國的業績持續走低，星巴克中國昨（24）日宣布，調整其中國領導層結構。劉文...

騰訊推機器人 輔助銀髮族

騰訊Robotics X實驗室昨（24）日發表最新機器人研究進展，推出其第五代機器人－小五（The Five），該機器人...

陸雜貨零售業 打造超市巨人

大陸雜貨零售品牌名創優品（MINISO）在港交所發布公告，以人民幣63億元（約新台幣287億元）收購大陸連鎖超市永輝超市...

陸帶動需求展望升溫 金價創高...油、鐵礦砂勁揚

中國大陸24日揮出降息、降準、降房貸利率的「刺激組合拳」，帶動需求展望升溫，激勵國際金價24日盤中再創新高，油價、基本金...

華為新筆電主打「中國IC」 已接獲大量國營集團訂單

拆解報告顯示，華為最新款筆記型電腦「擎雲L540」多數最重要的晶片為中國大陸設計、配備中國大陸生產的作業系統，儘可能排除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。