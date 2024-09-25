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陸地方政府賣地 收入變少
受房地產市場下行影響，大陸地方政府賣地收入明顯減少。大陸房產研究機構克而瑞地產研究發布報告預估，2024年大陸大部分城市全年土地財政依賴度均在30%以下。其中一線四城土地收入明顯放緩，預測2024年土地收入占一般公共預算收入比重均在25%以下。
大陸財政部發布財政收支情況，今年1月到8月，大陸國有土地使用權出讓收入人民幣2.02兆元，年減25.4%。土地出讓收入是大陸地方政府性基金預算收入的重要組成部分，市縣人民政府依法以土地所有者身份出讓國有土地使用權所取得的收入，主要方式包括招標、拍賣、掛牌和協議等。
克而瑞地產研究顯示，從22個重點城市來看，除福州、瀋陽和濟南三個城市出讓金保持上漲趨勢，其餘19個城市土地出讓金與去年同期相比均降；其中降幅最大的城市為深圳，2024年前八月土地出讓金降幅達77%。
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