聽新聞
0:00 / 0:00

從成都中歐班列看跨境發運量 陸車出口俄國供不應求

經濟日報／ 特派記者陳宥菘／成都24日電
除了海運，大陸車廠也開始透過鐵路運輸將汽車運往海外市場。圖為今年4月23日，165輛吉利汽車分55個貨櫃，經中歐班列運至俄羅斯莫斯科。 （新華社）
除了海運，大陸車廠也開始透過鐵路運輸將汽車運往海外市場。圖為今年4月23日，165輛吉利汽車分55個貨櫃，經中歐班列運至俄羅斯莫斯科。 （新華社）

俄羅斯10月即將調漲汽車進口稅，成都中歐班列平台公司「港投公司」市場部主管陳亞婷指出，因為貿易商的預期心理，今年以來大陸整車出口俄國的發運量有明顯上升。以成都國際鐵路港8月的情況為例，整車出口俄國的發運量較7月翻了一倍。9月發運需求持續高漲。10月需求雖有所回落，但仍是供不應求。

俄羅斯為了保護本國汽車行業並使外國車企生產本土化，今年10月起將調漲進口汽車報廢稅，根據車型不同提高70%至85%，並且稅率將每年度按照10%至20%的比例逐步調高，直至2030年。這將使出口到俄羅斯的汽車「變得不經濟」，影響最甚的就是大陸品牌。

鐵路得以運送的整車量體相對海運來說少許多，陳亞婷說，一列火車最多只能運幾十個貨櫃，一艘船一次則可裝下幾千個、上萬個貨櫃，肯定無法跟海運相比，但上述數據仍可窺見今年大陸汽車銷往俄國的熱度，但她也提到，「其實我們（大陸）發到俄羅斯的整車，大部分都是囤在那裡的，沒有銷售。」

俄羅斯汽車市場分析機構Autostat數據顯示，今年前七個月，俄羅斯共進口了48.97萬輛新乘用車，年增59.2%。且7月有90%以上的新乘用車進口自中國大陸。大陸海關數據顯示，今年前八個月，大陸企業向俄羅斯市場供應了總價值91.5億美元的轎車，而去年同期出口額則為68億美元。

成都國際鐵路港目前的吞吐量達到年均百萬標箱左右，並布局了整車、糧食、肉類三大口岸，且逐步建立起綜合性開放口岸。陳亞婷指出，整車出口主要涉及的是銷往俄羅斯那條路線，也是大陸出口俄羅斯的主要貨源，大概占了整體出口的50%至60%。

成都國際鐵路港是中歐班列、中老班列等大陸國際班列的始發地，目前已連結境外113個城市、境內的30個城市。首先開通的是西向的中歐班列，目前穩定運行，並大力推進南向方面，以打造「一主兩輔」的運行模式，一主即為中歐班列，中老、中越鐵路等則為輔。

西向的中歐班列分成北、中、南三條線路，中線到歐洲、北線到俄國，二者運行量體最大。由於歐盟對俄羅斯銀行的制裁會影響貿易商結算，部分貨物如汽車零配件也被要求不能再從俄羅斯過境，於是緊急開通南線通道作為備用路線，有需求才通行。

俄羅斯 調漲 貨櫃

延伸閱讀

俄機3度侵犯領空 日方定調挑釁提嚴重抗議

加入金磚國，政治避險又賺錢？解析馬來西亞安華訪俄的戰略佈局

成都低空經濟盛會 新品新技術亮相

伊朗供俄羅斯飛彈？路透：沒給推進器 可能原因曝光

相關新聞

時隔九年 人行雙率雙降 陸股大漲

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝昨天宣布，近期將下調存款準備率○點五個百分點，向金融市場釋出資金約人民幣一兆元（約台幣...

星巴克 大陸領導層換人

美國咖啡連鎖品牌星巴克近來在其全球第二大市場－中國的業績持續走低，星巴克中國昨（24）日宣布，調整其中國領導層結構。劉文...

騰訊推機器人 輔助銀髮族

騰訊Robotics X實驗室昨（24）日發表最新機器人研究進展，推出其第五代機器人－小五（The Five），該機器人...

陸雜貨零售業 打造超市巨人

大陸雜貨零售品牌名創優品（MINISO）在港交所發布公告，以人民幣63億元（約新台幣287億元）收購大陸連鎖超市永輝超市...

陸帶動需求展望升溫 金價創高...油、鐵礦砂勁揚

中國大陸24日揮出降息、降準、降房貸利率的「刺激組合拳」，帶動需求展望升溫，激勵國際金價24日盤中再創新高，油價、基本金...

華為新筆電主打「中國IC」 已接獲大量國營集團訂單

拆解報告顯示，華為最新款筆記型電腦「擎雲L540」多數最重要的晶片為中國大陸設計、配備中國大陸生產的作業系統，儘可能排除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。