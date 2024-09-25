廚衛舊換新 陸擴大補貼

近期以來，各地在原消費品以舊換新政策基礎上，進一步擴圍加力，家裝廚衛「煥新」成為支持重要領域之一。其中，北京、深圳、杭州、寧波、義烏等地公布補貼政策和促銷活動，對舊房翻新、局部改造等進行補貼。

業內人士分析，近兩年家裝市場處於受抑制狀態，「煥新」補貼在提升居住環境的同時，能夠促進消費潛力釋放，啟動市場。

經濟參考報報導，例如浙江近日印發的「浙江省進一步推動消費品以舊換新行動方案的通知」提出，消費者購買用於舊房裝修、廚衛局部改造所需的部分物品和材料的，按照購置價的20%給予補貼，每人每套房補貼金額最高不超過人民幣2萬元（新台幣9萬元）。

隨後，寧波、杭州、舟山、溫州、義烏、金華等地，紛紛發布相關操作細則，明確了舊房裝修、廚衛改造所用物品材料購置補貼操作細則。

不僅是浙江，多地都推出了家裝補貼措施。深圳市住房和建設局日前發布「深圳市住宅裝修改造物品和材料購置補貼活動實施指引」（簡稱「實施指引」），對全屋裝修和局部改造進行現金補貼。

上海市商務委等六部門印發加力支持綠色智慧家電家居消費補貼政策，規定消費者購買本市補貼範圍內家電、家裝建材、家具類和適老化產品，按照每單銷售價格的15%予以補貼。

青海提出，對在省內簽訂整屋或局部裝修、適老化及無障礙改造、家具定製、智慧化改造合約，按照實際裝修合約金額進行分檔補貼。