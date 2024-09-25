CK母公司踩紅線 大陸商務部反制

大陸商務部昨（24）日宣布，將根據有關機構的建議、舉報，決定對美國知名服裝品牌Calvin Klein（簡稱ＣＫ）母公司PVH集團啟動不可靠實體清單調查，主因該公司涉疆產品涉嫌違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業、其他組織或者個人的正常交易、採取歧視性措施等問題。

據了解，美國PVH集團在2021年傳出以剝削新疆維吾爾人權為由，禁止供應商使用所有來自中國的棉花，此後衍伸出一連串各別擁護、抵制「新疆棉」事件。

PVH為美國知名服飾公司，主要品牌組合包括Calvin Klein、Tommy Hilfiger、Van Heusen、IZOD、ARROW、Warner‘s、Olga and Eagle等自有品牌。並獲得了DKNY、 Michael Kors Collection、 Geoffrey Beene、 Kenneth Cole、 John Henry以及其他私人品牌的銷售權。

大陸商務部稱，不可靠實體清單工作機制依據《不可靠實體清單規定》第2條、第5條和第6條等有關規定。

公告指出，美國PVH集團公告公布之日起30天內，向不可靠實體清單工作機制辦公室提供說明近三年內是否存在對涉疆產品採取歧視性措施等問題的書面材料及證明資料以及調查機關需要的其他資料，調查期間可陳述與申辯，PVH集團期間內應配合調查，且調查期間，任何單位與個人可提供相關證據。