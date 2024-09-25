華為新筆電主打「中國IC」 已接獲大量國營集團訂單

拆解報告顯示，華為最新款筆記型電腦「擎雲L540」多數最重要的晶片為中國大陸設計、配備中國大陸生產的作業系統，儘可能排除外國製的零組件和軟體，號稱為「非常中國IC的筆電」，也已接獲大量的政府部會與國營集團訂單。

英國金融時報（FT）研究機構TechInsights合作拆解擎雲L540，揭露這款筆電的零組件國產化情況。TechInsights檢視了擎雲L540主機板的五個元素。

華為筆電擎雲L540供應鏈 圖／經濟日報提供

處理器「麒麟9006C」是由台積電2020年8月10日當周在台灣以5奈米製程生產，512 GB固態硬碟是由SK海力士於2020年12月14日當周製造，WiFi和藍牙功能是由海思半導體的另一款晶片驅動，音訊放大器來自深圳匯頂科技，USB控制器則來自美國微芯科技（Microchip）。

雖然分析顯示擎雲L540仍無法完全擺脫外國技術，多數最重要的晶片是由陸企設計，在價值182美元的IC中，占了約109美元。TechInsights資深科技分析師衛格娜（Stacy Wegner）指出，擎雲L540「是一款非常中國IC的筆電」。

FT測試的擎雲L540也包含以國產硬體運作的中國大陸軟體，搭載的作業系統為中國大陸根據Linux系統開發的統一作業系統，用戶能播放音樂、編輯照片、創建文件與試算表，所有應用程式全為陸製。該筆電類似微軟Word的應用程式，是由金山軟件製作，存檔格式為「.wps」，而非微軟Word的「.docx」。

FT指出，中國大陸舉國政府和國營集團都正加碼採購擎雲L540。中國大陸中央部會已從過去完全採購搭載英特爾和超微處理器的筆電，轉向所採購的75%筆電，都裝配有華為、上海兆芯及數位飛騰（Phytium）等陸企生產的晶片，擎雲L540已贏得其中多數訂單。

中國大陸政府部會與國營事業減少購買外國產品的運動，已逐漸擴及更廣泛產品，FT引述知情人士指出，汽車製造商已接到指示，要擴大採購國產半導體，也被要求規定明年前使用的國產晶片比重要達到25%目標，但若未達標也不會有後果。

報導指出，許多外國電訊零組件製造商，也被鼓勵在自家裝備換成陸製半導體，以維持銷售。中國電信最近為其網路的1.5萬台伺服器進行招標，其中三分之二訂單被保留給使用大陸國產處理器的伺服器。