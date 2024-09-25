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吉利 擬在越南建汽車廠
大陸車企吉利汽車計劃在越南組建汽車裝配廠，項目總投資約1.68億美元（約新台幣53億元），吉利將出資36%，以擴大其在越南的生產。根據協議，工廠預計於2025年上半年動工，首批車型預計在2026年初交付。
北京商報報導，越南企業TASCO宣布，已與吉利汽車簽署協議，雙方將在越南太平省成立一家汽車裝配廠合資企業，預計總投資額約1.68億美元 ，其中塔斯科出資64%、吉利汽車出資36%，一期設計年產能7.5萬輛。
協議指出，塔斯科與吉利汽車成立的汽車生產組裝合資企業為CKD項目（完全散裝：進口零組件國內組裝），初期將組裝領克汽車和吉利汽車品牌的汽車，未來可能會擴大組裝其他汽車品牌。
此外，雙方還將共同建立汽車研發中心，Tasco旗下子公司TascoAuto將成為吉利汽車品牌的官方經銷商。
另據越南官方廣播公司Voice of Vietnam報導，吉利汽車行政總裁淦家閱近日在河內與越南副總理會晤，並概述了建設裝配廠的計畫。
歐盟、美國和加拿大相繼宣布對大陸電動車加徵關稅後，多家大陸汽車製造商計劃在海外建廠以避稅成為趨勢。大陸電動車巨頭比亞迪今年7月初與土耳其政府簽署價值10億美元的投資協議，在土耳其建設年產15萬輛電動汽車的工廠，預計2026年底投產。比亞迪和大陸另一家車企奇瑞汽車也均在泰國設立了電動汽車工廠。
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