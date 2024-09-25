騰訊推機器人 輔助銀髮族

騰訊Robotics X實驗室昨（24）日發表最新機器人研究進展，推出其第五代機器人－小五（The Five），該機器人有四腿輪足複合設計、大面積觸覺皮膚、多指靈巧手及安全人機物理互動等能力。未來，小五或將能協助年長者收取快遞、將其從床上抱起，甚至是攜帶長輩外出參與活動等任務。

IT之家指，由於騰訊前面四代機器人的累積與嘗試，讓小五擁有多項核心能力，如四腳輪腳複合設計、大面積觸覺肌膚、多指靈巧手，以及安全人機物理互動等多項能力。具體來看，小五框架大致分為三模組，首先是大範圍複雜環境下高精度視覺感知定位和狀態估計；其次是多層級（路徑級-軌跡級）線上運動規劃；最後是面向多地形適應移動操作一體化的全身運動控制。

與先前機器人最大不同之處在於，小五本體採四條直線腿和輪足複合的設計，既保持足式機器人的越障能力，也保持輪式機器人運行效率，在平地上速度更快。