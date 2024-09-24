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陸證監會提六大內容！支持上市公司併上下游資產 增強硬科技屬性

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國大陸證監會24日晚發布「關於深化上市公司併購重組市場改革的意見」稱，支持上市公司併購重組 增強「硬科技」屬性。（中新社資料照片）
中國大陸證監會24日晚發布「關於深化上市公司併購重組市場改革的意見」稱，支持上市公司併購重組 增強「硬科技」屬性。（中新社資料照片）

大陸證監會24日晚發布「關於深化上市公司併購重組市場改革的意見」表示，將積極支持上市公司圍繞戰略性新興產業、未來產業等進行併購重組，包括開展基於轉型升級等目標的跨行業併購、有助於補鏈強鏈和提升關鍵技術水準的未盈利資產收購。

據大陸證監會網站消息，證監會表示，併購重組是支持經濟轉型升級、實現高質量發展的重要市場工具。而新「國九條」對活躍併購重組市場作出重要部署。為進一步激發併購重組市場活力，證監會在廣泛調查的基礎上，研究制定「關於深化上市公司併購重組市場改革的意見」，堅持市場化方向，更好發揮資本市場在企業併購重組中的主管道作用。

證監會於意見中提出六點內容：一是支持上市公司向新質生產力方向轉型升級；二是鼓勵上市公司加強產業整合；三是進一步提高監理包容度；四是提升重組市場交易效率；五是提升中介機構服務水準；六是依法加強監管。

證監會指出，為助力新質生產力發展支持上市公司圍繞科技創新、產業升級佈局，引導更多資源要素向新質生產力方向聚集。支持科創板、創業板上市公司併購產業鏈上下游資產，增強「硬科技」、「三創四新」屬性。

證監會接著寫道，鼓勵上市公司加強產業整合，對於上市公司之間的整合需求，將通過完善限售期規定、大幅簡化審核程序等方式予以支持；同時，通過鎖定期「反向掛鉤」等安排，鼓勵私募投資基金積極參與併購重組。

此外，證監還鼓勵上市公司綜合運用股份、定向可轉債、現金等支付工具實施併購重組，增加交易彈性；對符合條件的上市公司重組，大幅簡化審核流程、縮短審核時限、提高重組效率。

上市公司 資產

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