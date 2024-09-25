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陸雜貨零售業 打造超市巨人

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
名創優品小檔案 圖／經濟日報提供
名創優品小檔案 圖／經濟日報提供

大陸雜貨零售品牌名創優品（MINISO）在港交所發布公告，以人民幣63億元（約新台幣287億元）收購大陸連鎖超市永輝超市29.4%股權。交易完成後，名創優品將成為永輝超市最大股東，目標要打造「中國版山姆會員店」（Sam's Club，為跨國企業沃爾碼旗下會員制超市）。

永輝超市也發布相關公告表示，駿才國際（名創優品全資附屬公司）將通過協議轉讓方式，從牛奶公司、京東世貿和宿遷涵邦（京東世貿一致行動人）處收購股權，具體比率為21.08%、4.05%和4.27%。

名創優品是大陸知名雜貨零售品牌通路，目前全球總店數高達7,000店，光是今年上半年就淨增502店。

第一財經報導，名創優品創辦人兼執行長葉國富在電話溝通會上表示，入股永輝超市不僅看中國市場，還在看全球零售市場，並強調「別的地方我或許會做錯，但零售這塊絕對不會做錯」，永輝現在的價格是最低點，很多人都看不懂，我認為這恰恰是最好的機會。

名創優品表示，入股永輝超市是看好後者供應鏈和自有品牌等資源，希望能與永輝超市共同發展，甚至打造「中國版山姆會員店」。

據了解，永輝超市在全大陸有850家超市，就銷售規模而言，是大陸百強超市的第二名，但2020年之後，永輝超市受到電商、社區團購等新零售衝擊，營運節節敗退，今年上半年，永輝營收人民幣377.8億元，年減10.1%，淨利潤人民幣2.8億元，年減26.3%。

彭博報導，傑富瑞集團（Jefferies）分析師Anne Ling和Boya Zhen表示，對名創優品來說這筆交易或許不是使用現金的最佳用途，因為這將花掉該公司目前大部分淨現金。名創優品昨（24）日在港股股價大跌23%，收25港元，永輝超市昨天A股大漲10%，收在人民幣2.48元。

百聯諮詢創始人莊帥分析，名創優品或許是看中折扣業態的發展態勢，要拓展新業務，也不排除是單純財務投資。業界則認為此次出售股權有利永輝超市緩解經營壓力，該公司此前連續幾年虧損。

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